Řada hráčů i trenérů i přesto věřila, že se sezona dohraje. Marně. Výkonný výbor FAČR na úterním mimořádném jednání vyřknul tvrdý ortel, nižší fotbalové soutěže jsou ukončeny. Nebudou postupující ani sestupující.

„Nešlo dál čekat a situace se už musela řešit. Mrzí mě, že nám nebylo umožněno dohrát naše soutěže, ale pokud všichni říkáme, že je zdraví v tuto chvíli jednoznačně na prvním místě, musíme se tím řídit i v našich rozhodnutích,“ uvedl v tiskové zprávě předseda Fotbalové asociace Martin Malík.

Anulování sezony je krutým direktem především pro fotbalisty divizních Přeštic, kteří měli našlápnuto do ČFL. „Jsem z toho hodně zklamaný. Nevidím do všech věcí, ale z pohledu člověka, který má rád fotbal, mi tohle rozhodnutí přijde jako hodně uspěchané. Situace není ideální, je tam spousta komplikací, ale sezona se dala zrušit i později,“ sdělil Deníku už v úterý odpoledne trenér Přeštic Stanislav Purkart.

„Je to pro nás velká rána. Podle mě se mohlo určitě ještě počkat, jak se situace vyvine dál. Hrát se mohlo třeba v červnu a červenci. Myslím si, že i lidi by na zápasy chodili,“ dodal trpce.

Opačný názor na situaci má však nýrský trenér Karel Kalivoda, jehož tým bojuje mezi krajskou smetánkou. „Samozřejmě nás tohle rozhodnutí mrzí. Sice jsme měli hodně zraněných hráčů, ale jako fotbalisté jsme se na jaro těšili. Bohužel to dopadlo takhle a musíme se s tím popasovat. Rozhodnutí asociace však vnímám jako velmi pozitivní. Kluci chodí do práce, až se zmírní opatření, budou tam mnozí trávit určitě daleko více času a nepřijde mi reálné, aby se pak sezona dohrávala po vzoru anglických soutěží. Na to prostě amatérský fotbal nemá kapacity,“ tvrdí Kalivoda.

„Fotbal je fotbal, ale nejdříve se musí svět uzdravit. Myslím si, že budeme rádi, když zahájíme kvalitní letní přípravu na další ročník,“ doplnil trenér Okuly.

Podobně smýšlí i zkušený kormidelník třetiligové Jiskry Domažlice Pavel Vaigl. „Mám to tak a věřím, že i ostatní – zdraví je to nejdůležitější, co máme,“ řekl.

„Nikdy jsem takovou situaci jako hráč i trenér nezažil, ale jedná se o správné rozhodnutí. My v ČFL máme na zápasech zdravotníky, ale kdyby se něco stalo v nižších soutěžích, byl by to průšvih,“ míní kouč chodského celku.

Svým svěřencům teď v době omezení volného pohybu osob naordinoval individuální plán. „Kluci to teď mají ohromně složité a věřím, že individuální plány jsou trošku únavné. Běhají, nějak se udržují v kondici, mají silová cvičení. O tom, jak teď kluky zaměstnat, jsem se bavil i se zkušenějšími trenéry. Strašně moc si přeji, aby se situace zlepšila a my se mohli nějak sejít a říct si, co bude dál. Fotbal máme všichni rádi a je jedno, jestli hrajete první ligu nebo okres. Už se všichni těšíme, až se budeme moci alespoň nějak scházet a trénovat,“ uzavřel Vaigl.