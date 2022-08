FOTO, VIDEO: Domažlice přivezly na úvod ČFL z pražského oraniště tři body

„Musíme se na tohle utkání dobře připravit,“ řekl trenér Jiskry Pavel Vaigl po prvním kole v Praze na Vltavínu a s předstihem už zval příznivce modro-bílého klubu, aby přišli jeho týmu pomoci v cestě za dalšími třemi body. „Myslím si, že nás čeká dobrý fotbal na velmi krásném hřišti. Tímto bych chtěl pozvat naše diváky, aby nás přišli podpořit. Věřím, že jim to kluci svým výkonem vrátí,“ má jasno šestačtyřicetiletý kormidelník Jiskry.

K němu se přidal i kapitán týmu Petr Mužík. „Doufám, že to bude úplně jiný zápas než s Vltavínem, kde to kvůli špatnému hřišti nebyl příliš pohledný fotbal. Věřím, že si ho na našem krásném hřišti zahrajeme, že fanoušci dorazí v co největším počtu a my potvrdíme důležité body z Vltavínu,“ přeje si fotbalista.

Program divize nabídne hned dvě derby

Atraktivní souboj bude k vidění také ve druhém kole FORTUNA divize A v Plzni na Doubravce, kde domácí SENCO hostí v sobotu od 17 hodin plzeňský Petřín. Jde o pikantní derby, ale také o souboj týmů, které v prvním kole prohrály a nevstřelily ani jeden gól.

„Kdo bude mít na kontě nulu po dvou kolech, bude to pro něj dvakrát nepříjemnější než po prvním zápase,“ uvědomuje si kouč Petřína Radek Vodrážka, který očekává derby se vším všudy. „Já hlavně očekávám vyrovnané utkání plné emocí. Doufám, že padne hodně gólů a na konci budeme řvát vítězný pokřik my,“ přeje si zkušený lodivod.

Mezi divizní smetánkou ale o zajímavé okamžiky nebude nouze třeba ani na severu Plzeňska, kde domácí nováček z Horní Břízy vyzve Rokycany. I v tomto případě se kromě regionálního derby jedná o bitvu dvou mužstev, která na úvod sezony padla, a tudíž nezískala ani bod.

Dva borci proti svému bývalému klubu

Tahákem druhého hracího kola krajského přeboru bude bezesporu sobotní konfrontace nováčka z FK Tachov s Baníkem Stříbro – jediných dvou týmů v soutěži z Tachovska. Původně se utkání mělo odehrát ve Stříbře, ale tam probíhá rekonstrukce, a tak se oba kluby domluvily na změně pořadatelství.

Souboj, který začíná v sobotu od 17 hodin, bude obzvlášť pikantní pro nové tachovské fotbalisty Vejvodu a Lanfranchiho, kteří do týmu, jenž na úvod soutěže rozdrtil Radnice jasně 8:1, přišli v letní přestávce právě z Baníku.

Fotbalové menu, aneb kam za fotbalem

FORTUNA ČFL, skupina A – sobota 10.30: Králův Dvůr – ROBSTAV Přeštice, 15.00: Jiskra Domažlice – Povltavská FA, neděle 10.30: Viktoria Plzeň B – Bohemians Praha 1905 B. FORTUNA divize A – sobota 10.30: Komárov – Domažlice B, 17.00: Klatovy – Tochovice, Horní Bříza – Rokycany, SENCO Doubravka – Petřín Plzeň. Krajský přebor – pátek 18.00: Zruč – Nepomuk, sobota 15.00: Tlumačov – Rapid Plzeň, 17.00: Tachov – Stříbro, Černice – Okula Nýrsko, 18.00: Lhota – Slavia Vejprnice, neděle 16.00: Staňkov – Petřín Plzeň B, 18.00: Radnice – Holýšov, Slavoj Mýto – Chotíkov. I. A třída – pátek 18.00: Kralovice – Bolevec, sobota 18.00: Luby – Křimice, Dlouhý Újezd – Mochtín, Košutka – Malesice, Žákava – Rokycany B, neděle 10.15: Přeštice B – Kaznějov, 14.00: Smíchov Plzeň – Horšovský Týn, 17.00: Sušice – Chlumčany.

