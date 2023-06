Hattrick a ocenění pro nejlepšího hráče kola krajského přeboru připraví Lanfranchiho peněženku o "pár" korun. "Všechno má na starosti pokladník Lukáš Hudec. Je mi jedno, že výhra v anketě bude stát nějakou korunu. Stojí mi to za to a pro kluky to rád udělám," řekl.

Suverénně první Tachov zvítězil v 28. kole nad beznadějně posledním Staňkovem 4:1. "Nemyslím si, že 4:1 proti Staňkovu je málo. Podle mě Staňkov nepatří na spodek tabulky. Soutěž dohráváme se ctí, nejde nám o výsledky, ale jen vyhrát," odpověděl Giuseppe Lanfranchi na to, že jiným soupeřům dával Tachov šest, sedm nebo osm branek.

"Na podzim jsme to rozválcovali, sedlo nám to. Na jaře jsme čekali, že už to tak jednoduché nebude, protože soupeři se na nás připraví. Stoupnou si do bloku a budou hrát na brejky a čekat až dají góla, což se potvrdilo. Díky bohu, že máme natolik zkušený kádr, takže jsme vždy zápas vyhráli," prohlásil fotbalista, který před sezonou přišel do Tachova ze Stříbra.

Nastane doba, kdy uhrajeme normální výsledky, myslí si Lanfranchi

"Do Tachova jsem šel s tím, že vykopeme divizi a že si ji společně zahrajeme," dodal.

Tachov má už delší dobu jisté prvenství v krajském přeboru, a tudíž i postup do divize. Kde mužstvo bere další motivaci ve zbývajících soutěžních zápasech?

"Máme dobrou kabinu a všichni taháme za jeden provaz. Starší kluci jsou příkladem, motivují nás, abychom nic nepodcenili a pořád hráli na sto procent, ať v tréninku, nebo v zápase," vysvětlil Lanfranchi.

Důkazem je jeho hattrick Staňkovu. "Myslím si ale, že jsem nehrál nejlepší zápas v sezoně. Hráli jsme v promíchané sestavě, mám radost z výhry. To, že mně to tam padlo, je věc druhá," konstatoval kanonýr, který prošel mládeží mimo jiné prvoligového Slovanu Liberec.

"Za áčko Liberce jsem hrál jen přípravné zápasy. Byl jsem v přípravě i druholigového Varnsdorfu," ohlédl se Giuseppe Lanfranchi.