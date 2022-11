Dvacetiletý univerzál vstřelil dva góly Černicím, které Stříbro porazilo 5:2. Kasl dal vítěznou brankua pátý gól Baníku.

„Určitě to byl můj nejlepší výkon v sezoně. Jsem rád, že se mi teď daří,“ uvedl.

Oba góly vstřelil nohou. První dával prakticky do prázdné brány a druhý po samostatném sólu.

„Hraju to, co je potřeba. Záleží na trenérovi, protože mně je jedno, jestli levý bek, střed nebo hrot. Proti Černicím jsem hrál hroťáka. Poprvé mě tam dali v předchozím utkání Lhotě, protože jsme neměli útočníka, takže to zbylo na mě a od té doby se tam držím. Doufám, že tam budu hrát pořád. Útok mně sedí více než defenziva, je to větší pohoda,“ prohlásil Kasl.

Odchovanec Stříbra o sobě tvrdí, že za sezonu vstřelí leda tak vlastní gól. „Ale teď, když hraju na hrotu, tak se docela daří,“ dodal.

Baník má mladé mužstvo a Kaslovi se lépe hraje se zkušenějšími spoluhráči než s vrstevníky nebo mladšími fotbalisty.

Vítězství v anketě hráč kola je pro něj motivace. „Mám chuť hrát,“ uzavřel Daniel Kasl.

