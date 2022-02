Stříbro, účastník krajského přeboru, vždy dotahovalo nepříznivé skóre až na konečných 2:2. „Bělá má kvalitní tým. Škoda, že hrají jen střed tabulky I. A třídy, protože mají opravdu dobré fotbalisty. Byl to vyrovnaný zápas, ale nepředváděli jsme věci, které bychom chtěli vidět ve hře. Postrádám kvalitnější hru na míči a lepší výstavbu hry,“ řekl Zaoral.

Jelikož se zimní příprava přehoupne do své druhé poloviny, přál by si mít co nejdříve kompletní kádr. „Doufáme v to každý víkend, abychom mohli zkoušet věci, které bychom chtěli předvádět v krajském přeboru,“ dodal asistent trenéra.

Stříbro podle Zaorala potřebuje zlepšit agresivitu a důraz při bránění. Necháváme soupeře hodně hrát,“ doplnil.

Při presinku zase postrádá správnou aktivitu vedoucí k získání míče. „Abychom se dokázali dostat do finální fáze,“ upozornil Zaoral.

Po ofenzivě by chtěl, aby se hráči častěji dostávali do šancí.

Fotbalisté Stříbra mohou tyto nedostatky vylepšit už v sobotu, kdy od 14 hodin hostí Františkovy Lázně, které hrají přebor Karlovarského kraje.

