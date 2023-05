Nestává se často, aby trenér vítězného mužstva prohlásil, že nevyhrál lepší tým. Takovým takřka ojedinělým případem byl zápas 26. kola fotbalového krajského přeboru mezi domácím Baníkem Stříbro a Radnicemi, které vyhrály 3:1. Autorem věty, že nevyhrál lepší, byl hostující trenér Pavel Aubrecht.

TJ Baník Stříbro (bílí), archivní snímek. | Foto: Aneta Kalivodová

"Musím jen souhlasit, protože v utkání jsme si vytvořili dost brankových příležitostí, abychom skórovali. V první půli jsme čtyřikrát nastřelili brankovou konstrukci," řekl asistent trenéra Stříbra Lubomír Zaoral.

Ve 42. minutě Radnice otevřely skóre zápasu, což byl pro domácí šok. "Dali jsme si nešťastného vlastního góla. Tím pádem jsme dostali Radnice na koně. Ve druhé půli jsme měli jakž takž nějakou převahu, ale dokázali jsme jen zkorigovat výsledek," mrzelo asistenta trenéra Lukáše Pleška.

Úvodní branka Radnic padla po rohu, kdy střelu tečoval stoper Martin Vyšín za brankáře Hrušku.

"Takové góly bohužel padají, není k nám přikloněno štěstíčko. Soupeři si proti nám nevytváří tolik šancí, ale chybami nebo vlastním gólem jim to ulehčíme a napadá jim to tam," uvedl Zaoral.

V 64. minutě Stříbro prohrávalo 0:2, osm minut před koncem zápasu snížil střídající Bůžek, ale v 88. minutě zvýšily Radnice na konečných 1:3.

"Jsme pod tlakem, nacházíme se ve spodku tabulky, nedaří se nám. Pokud bychom se v některém utkání dostali do vedení, vypadalo by to jinak. To samé platí i o zápase s Radnicemi," tvrdil stříbrský asistent.

V boji o záchranu krajského přeboru - Baník je třetí od konce - je ztráta s Radnicemi nemalou komplikací. "Domácí utkání by se měla vyhrávat. Kluci dali do toho hodně, hráli jsme velmi slušný fotbal, ale bohužel při zakončení nás zastavovala branková konstrukce," konstatoval Lubomír Zaoral.

