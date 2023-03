Musí vás těšit i to, že druhý zápas v řadě jste hrál v základu. První jarní zápas jste se nedostal do hry vůbec a druhý jste chyběl kvůli nemoci.

Je to tak. Na druhou stranu někteří spoluhráči jsou zranění, takže to bude důvodem, že jsem byl dvakrát v základu. Mám radost, že mohu hrát od začátku a že střílím góly, čímž pomáhám klukům vyhrávat.

Chválil vás trenér Jaroslav Pták?

Chválil. Byl rád.

Myslíte si, že jste si řekl trvale o základní sestavu?

Nerad bych to sám hodnotil, ale myslím si, že když budu takhle pokračovat, tak si v sestavě udělám místo.

Občas hrajete za B tým Tachova, ale vaším cílem po přechodu z dorostu je prosadit se do A týmu, že?Ano, je to tak.

Jakou roli jste měl na hřišti proti Černicím a Tlumačovu?

Hrál jsem vpravo v útoku a trenér mně dal důvěru, abych dával góly a presoval soupeře.

V ofenzivě jste spolupracoval s Hudcem a s Lanfranchim. Jak jste si s nimi rozuměl a dáte na jejich rady?

Zápas nám sedl, takže spolupráce byla lehčí. Když mi radí, tak zkouším to, co mně řeknou. Beru si jejich rady v dobrém a jsem za ně rád.

