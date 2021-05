1. kolo, FORTUNA ČFL A: Jiskra Domažlice – Sparta Praha B 2:0 (2:0)

Utkání úvodního kola áčkové skupiny třetí ligy mezi Jiskrou Domažlice a rezervou pražské Sparty bylo kvůli karanténě Letenských odloženo až na konec září. Šlo o ostře sledovaný souboj dvou nejlepších celků České fotbalové ligy. Z vítězství 2:0 se nakonec radovali domácí Chodové, ale víc než výsledek se po zápase řešila bitka přímo na trávníku.

V 74. minutě se na hřišti po jednom ze soubojů strhla pořádná mela. Vzduchem létaly pěsti, do bitky se přidal i rozlícený domácí kouč brankářů Karel Míčka, který v roli Zorra mstitele šel bránit své svěřence.

„Hostující Gabriel dal našemu hráči pěstí. Myslím, že i dvěma – Petrům Mužíkovi a Došlému, ale neviděl jsem to přesně,“ říkal po zápase domažlický trenér Pavel Vaigl s tím, že se situace jistě rozklíčuje pomocí kamerového záznamu.

Bitka v zápase ČFL mezi Domažlicemi a Spartou B.Zdroj: David Koranda

„Od nás pak na hřiště bohužel vběhl trenér brankářů, který neudržel nervy na uzdě. Samozřejmě se ho nezastávám, tohle do fotbalu nepatří, ale jsou to emoce a stalo se, zápas měl grády,“ pokračoval kouč.

Podle opakovaného záznamu mladý Gabriel opravdu hráče Jiskry udeřil. Celou situaci dobře viděl i 49letý rozhodčí duelu, který mladému sparťanovi udělil červenou kartu.

„Hrubé nesportovní chování, udeření soupeře pěstí do oblasti hlavy v přerušené hře,“ napsal do zápisu. Kartu stejné barvy za stejný čin viděl i trenér brankářů chodského celku Karel Míčka.

Sparťan Gabriel udeřil pěstí kapitána Domažlic Petra Mužíka.Zdroj: David Koranda

Po mírném uklidnění vášní se na hřišti dlouho diskutovalo. Ale tím to neskončilo. Sparťané se po chvíli na pokyn asistenta Janouška sebrali a odešli do kabin. „Co bude dál?“ ptalo se přes 500 stovek diváků v ochozech.

Nehrálo se dlouhých patnáct až dvacet minut. Pak se Letenští ale přece jen vrátili zápas dokončit. Samozřejmě za ohlušujícího pískotu tribun doplněného o spršku nadávek.

„Údajně si Sparťané volali s vedením klubu a to jim doporučilo zápas dohrát,“ prozradil domažlický fotbalista Tomáš Kuhajda a doplnil, že se ve své stále ještě mladé kariéře s podobnou situací nikdy nesetkal.

Zápas budil emoce také mezi fanoušky na sociálních sítích. Příznivci klubu z hlavního města si mimo jiné postěžovali na tendenční řízení zápasu.

„Béčko poznává, o čem je ČFL. Člen realizáku Domažlic vběhl na hřiště a chtěl si něco vyříkat s našimi hráči. Filip Panák ho chytil „za flígr“ a odtáhl pryč. Chvíli před tím rozhodčí Benedikt stříkal pěnu před zahráním přímáku ze stoje, protože se přes pupek neohne. Sparta nechce dohrát zápas a v 78. minutě odchází do útrob stadionu. Tendenčně řízený zápas, dvě červené, bitka a následný odchod do kabiny za pokřiku „pražský ku*vy“,“ psalo se na facebookové stránce Sparťanské noviny, kterou v té době sledovalo přes 7500 lidí.

Zatímco fanoušci obou táborů byli ve virtuálním světě velice aktivní, zástupci pražského klubu se k situaci nevyjádřili. Ani na svých webových stránkách, ani na pozápasové tiskové konferenci, které se nezúčastnili.

Mimochodem, duel rozhodoval sudí Ladislav Benedikt, který byl před dvěma lety hlavní postavou aféry s názvem „ČFL a Živanice“.

GÓLOVÝ URAGÁN ODNESLI VIKTORIÁNI

7. kolo, FORTUNA ČFL A: Jiskra Domažlice – Viktoria Plzeň B 8:0 (3:0)

I ve druhém příspěvku zůstaneme ve třetí lize a u fotbalových Domažlic. 3. října loňského roku přivítali svěřenci trenéra Pavla Vaigla na svém hřišti rivala z Plzně – béčko Viktorie.

„Očekávám ofenzivní utkání. Rozhodne lepší psychické rozpoložení, aktuální sportovní forma a také trošku štěstí,“ říkal před zápasem trenér Viktorie Pavel Fořt. Dalo by se říct, že téměř ve všem měl sedmatřicetiletý kouč pravdu. Až na to štěstí, protože s ním atraktivní zápas mezi dvěma blízkými kluby nakonec neměl nic společného.

Béčko Viktorie prohrálo v Domažlicích 0:8.Zdroj: FCVP/Michal Belšán

Domažlice svého protivníka zničily 8:0 a připsaly si jednu z nejvyšších výher za poslední roky. „Kdyby mi někdo před zápasem řekl, že vyhrajeme tak vysokým rozdílem, určitě bych mu nevěřil. My totiž máme respekt před každým soupeřem. Ale nám v tomto zápase vyšlo téměř všechno, dali jsme krásné branky a nakonec zvítězili,“ pochvaloval si trenér domažlického týmu Pavel Vaigl.

ROZHODLA VLASTNÍ TREFA V NASTAVENÍ

2. kolo, FORTUNA divize A: ROBSTAV Přeštice – Rokycany 2:1 (0:1)

Fotbalisté divizních Přeštic sice v letošních osmi odehraných zápasech neztratili ani bod, ale ve druhém kole v derby proti FC Rokycany měli namále. Se soupeřem, který na jih Plzeňska přijel dobře naladěný, prohrávali od 35. minuty díky brance mladíka Daniela Korandy 0:1.

Rokycany smolně padly v Přešticích.Zdroj: Václav Moulis

V 56. minutě sice vyrovnal Suchý, ale na další branku diváci čekali marně. Tedy skoro… Když už to vypadalo, že o vítězi budou muset rozhodnout penalty, vstřelil gól rokycanský Ineman. Bohužel do vlastní sítě ve druhém minutě nastavení.

„V utkání v Přešticích jsme podali takticky výborný výkon. Kluci bojovali, ale v závěru jsme udělali zbytečné chyby, které nás stály alespoň bod,“ mrzelo Dejmka, kouče FC Rokycany.

Trenér FC Rokycany Milan Dejmek.Zdroj: David Koranda

Mimochodem, ve druhém kole divize byly k vidění další dva atraktivní zápasy s příchutí krajského derby. Klatovy doma porazily Mýto 2:1 a plzeňský Petřín deklasoval Doubravku na její půdě vysoko 5:1.

DIVOČINA V HUSOVÝCH SADECH

3. kolo, FORTUNA divize A: Rokycany – Katovice 4:4 (4:2 PK)

Po smolném utkání na půdě Přeštic hostili rokycanští fotbalisté ve třetím kole divizní skupiny A jihočeské Katovice. Pro nezaujatého diváka se jednalo o fantastickou podívanou, pro trenéry obou mužstev bitvu spějící k jejich infarktu.

Rokycany totiž ve 40. minutě utkání vedly 2:0, aby o třináct minut později prohrávaly 2:3. V 64. minutě se na 3:3 trefil kapitán FC Rokycany Jan Procházka, aby o sedm minut později vrátil Katovicím vedení ex-klatovský Michal Požárek. Tím to ovšem neskončilo…

Radost rokycanských fotbalistů v zápase s Katovicemi.Zdroj: David Koranda

Rokycany se nevzdaly a v 90. minutě vyrovnaly. Autorem čtvrtého gólu domácího týmu byl opět Jan Procházka, který zkompletoval hattrick. Na penalty pak zvítězily Rokycany.

„Vedli jsme 2:0 a vytvořili si i další šance. Kdybychom nějakou z nich proměnili, asi by se zápas ubíral úplně jiným směrem. Jenže pak jsme to moc nezvládli a udělali příliš individuálních chyb, které soupeř dokázal potrestat. Naštěstí jsme v poslední minutě vyrovnali a v penaltách nás podržel Dan Houdek,“ hodnotil zápas hrdina neuvěřitelného duelu Jan Procházka.

PODIVUHODNÝ PAN NOVOTNÝ

5. kolo, FORTUNA divize A: Beroun – Klatovy 2:0 (2:0)

Do utkání 5. kola FORTUNA divize A šli klatovští fotbalisté v dobré náladě. Věřili si, že by proti soupeři, který ve čtyřech předchozích zápasech inkasoval celkem šestnáct gólů, mohli něco uhrát. Ale to, že na půdě berounských Lvů to rozhodně nebude vůbec jednoduché, ukázaly už chvíle před úvodním hvizdem.

O co vlastně šlo? Útočník Klatov František Diviš vstoupil na trávník s bílým trikem pod dresem. Rozhodčí Novotný ho ale poslal zpět do kabin, aby se převlékl. Asi proto, že dlouhé bílé rukávy, které čouhaly ven, splývaly s barevnou kombinací dresů domácího výběru.

Kanonýr Klatov po krátké diskuzi poslechl (ač nerad) a triko sundal. Jenže ani s dalším, tentokrát funkčním trikem modré barvy u arbitra neuspěl a musel ho sundat. Velmi podobně na tom byl také kapitán Antonín Prančl, u něhož sudímu pro změnu vadily bílé „zpevňováky“ na štulpnách v oblasti kotníků.

Rozhodčí Novotný řídil zápas mezi Berounem a Klatovy vlastním způsobem.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Jasně, Klatovy do utkání nevstoupily dobře a ocitly se pod tlakem. Za celý zápas neměly výraznější šanci a Beroun zvítězil zcela zaslouženě. Ovšem zarážející byl fakt, jakým stylem pan Novotný, který Klatovy mimochodem pískal i ve 3. kole v Mariánských Lázních (a pískal výborně), duel rozhodoval.

Domácí si na hřišti mohli dovolit všechno, zatímco Klatovy si s prominutím nemohly ani uprdnout. Novotný byl navíc háklivý na řeči. Po jednom peprném výrazu hřiště předčasně opustil právě zmiňovaný Diviš, jenž podle zápisu v nepřerušené hře sudímu řekl: „pískni to, mr*ko vylízaná.“.

Samotný hráč situaci komentoval jinak: „Zařval jsem sprostě, ano, ale něco jiného, navíc jsem to nikomu neadresoval. Bohužel, rozhodčí si to vztáhl na sebe a dal mi červenou. Až po ní jsem ho tituloval slovem, které uvedl do zápisu“ zlobil se Diviš.

Klatovy padly v Berouně 0:2.Zdroj: Deník/Martin Mangl

I kvůli tomu musel klatovský kouč Hoffmann o pauze stáhnout ze hry Prančla a Mészárose, nad kterými visela hrozba druhé žluté karty. Pocitu tendenčního řízení zápasu napomáhal také další fakt.

Po jednom neodpískaném faulu na hráče hostů pronesl trenér Berouna na stálici Klatov Martina Jandu: „Máš nervy, co?“ a smál se mu přitom do obličeje. I domácí fanoušci nevěřícně kroutili hlavou, co se to na trávníku vlastně děje.

Bylo by zajímavé si přečíst poznámky, které si během utkání psal delegát Váňa do svého notýsku, a také znát důvod, proč nebyl na stránkách www. tvcom.cz z tohoto utkání přenos – ačkoliv to mají všechny týmy od krajského přeboru povinné a před dvěma týdny v zápase domácího Berouna s Přešticemi (0:7) tento stream normálně fungoval…

Fotbal je krásná hra, kterou máme všichni rádi a Berounští by možná ten zápas zvládli i tak, ale pak se nedivme, co se o českém fotbale veřejně říká a jak chaoticky a nečistě se o něm mluví, když 90 minut vidíte to, co fanoušci v Berouně…

NERVY TRENÉRA NA POCHODU

6. kolo, FORTUNA divize A: ROBSTAV Přeštice – Petřín 3:1 (2:0)

Atraktivní zápas hraný za neustálého deště budil emoce. Ale kromě toho nabídl také krásný zápas, který nakonec skončil výhrou favorizovaných Přeštic 3:1.

„Myslím si, že jsme začali dobře a v prvním poločase jsme na těžkém terénu soupeře přehrávali. Nedokážu si ale vysvětlit to, jakým stylem jsme vstoupili do druhého dějství. Petřín převzal iniciativu hry a my si koledovali o gól. Nakonec jsme ho i dostali. Po něm si však asi kluci uvědomili, že musí přidat a zlomili to třetí brankou. Ta utkání definitivně rozhodla,“ říkal trenér přeštického lídra Stanislav Purkart.

Přeštice přehrály Petřín 3:1.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Bitvu rivalů zhodnotil také Purkartův protějšek na lavičce plzeňského Petřína Radek Vodrážka.

„V prvním poločase jsme byli horší, ale i přesto jsme si vytvořili dvě zajímavé situace, které mohly skončit gólem. Nedali jsme, naopak domácí dvakrát udeřili. Ve druhé půli jsme hru zlepšili, ale nestačilo to,“ mrzelo kouče Vodrážku, jemuž se ve druhém poločase nelíbil výkon rozhodčího Šoba, za což byl od 53letého hlavního arbitra ostatně oceněn i žlutou kartou. „No… ať raději Přeštice postoupí do ČFL rovnou už po podzimu,“ ulevil si trenér.

ZTRÁCELI ČTYŘI GÓLY, ALE DOTAHOVALI…

2. kolo, krajský přebor: Stříbro – Staňkov 5:4 (3:0)

Jednoznačným favoritem utkání 2. kola krajského přeboru byli v souboji se Staňkovem fotbalisté Baníku Stříbro. A ti svou roli potvrzovali už od úvodního hvizdu. Na obrazovce ukazatele skóre svítila teprve dvanáctá minuta a bylo to už 3:0.

A když Lanfranchi malou chvíli po změně stran navýšil náskok Baníku na 4:0, zdálo se, že už je pouze otázkouskóre, kolik si Staňkov z Tachovska odveze. Jenže… Staňkovští se nevzdali a třemi góly v rozmezí třinácti minut snížili na 3:4.

A nevzdali se ani minutu před koncem, když inkasovali popáté. V 90. minutě totiž snížil Pavel Gust a nastavení slibovalo drama. Baník ale nakonec už těsné vítězství uhájil a zvítězil 5:4.

Baník Stříbro málem přišel o výhru nad Staňkovem.Zdroj: Deník/Robert Babor

„Modlil jsem se, ať už je konec. Kdyby zápas trval ještě o deset minut déle, možná bychom ho i prohráli,“ přiznal 40letý veterán ve stříbrských barvách Lukáš Čížek, který v utkání zaznamenal tři branky – dvakrát se trefil do sítě Staňkova a jednou pokořil vlastního gólmana Dolejše.

„Znovu jsme doplatili na špatný začátek, pak se to těžko otáčí, i když my to skoro dokázali. V prvním poločase jsme byli domácím vyrovnaným soupeřem, ve druhém dějství jsme byli na hřišti určitě lepší,“ bilancoval zklamaný kouč poraženého Staňkova Milan Kucharič.

Jeho tým mimochodem v osmi zápasech letošního krajského přeboru vybojoval pouze tři body. Další byl v zápase na Baníku blízko…

ŠLÁGR ROZHODL JEDINÝ GÓL

6. kolo I. A třídy: Žichovice – Petřín B 1:0 (0:0)

Souboj dvou nejlepších celků krajské I. A třídy nabídl zápas 6. kola mezi Žichovicemi a Petřínem Plzeň B. Z vítězství 1:0 se nakonec radoval prvně jmenovaný tým, který jako hlavní kouč vede bývalý kormidelník divizních Klatov Michal Čadek.

„Vyrovnané utkání, se kterým jsme měli největší problém před zápasem, kdy se nám postupně omluvilo šest hráčů. První půlku jsme mohli dát branky, nestalo se tak. Druhou půli, s přibývajícími divizními hráči na hřišti narůstal tlak hostí. Utkání by asi více slušela remíza, ale za tři body jsme moc rádi,“ uvedl po zápase trenér Čadek.

Žichovice zdolaly Petřín B 1:0.Zdroj: Vlaďka Štychová

To jeho protějšek na lavičce Petřína Radek Vodrážka utkání hodnotil v emocích. „Gratuluji manažerovi Žichovic Milanu Koželuhovi za získané tři body. Divím se, že nenastoupil, protože k tomu co tam předvádí vůbec nepotřebuje žádné fotbalisty a jsem rád, že to takto v Žichovicích dělají. Jediné místo, kde měli převahu, bylo veprostřed a na krajích hřiště… A teď už vážně. Je mi na zvracení z toho, jak se dělá fotbal v roce 2020 v Žichovicích a myslím si, že horšího soupeře jsme ještě nepotkali. Musím tedy říct, že měli výbornou obranu a fantastického brankáře, ale měli i tři lidi na hřišti navíc."

TREFY KANONÝRA K NIČEMU NEBYLY

2. kolo, I. A třída: Žákava – St. Plzenec 12:0 (8:0)

Ve druhém kole I. A třídy se na malém hřišti v Žákavé na jihu Plzeňska urodil nečekaně vysoký výsledek. Fotbalisté FK Žákava totiž deklasovali Starý Plzenec 12:0.

Na polovině branek svého týmu se přitom podílel ostrostřelec Tomáš Nekola, bývalý fotbalista divizních Klatov. „Pocit to je samozřejmě krásný. Už jenom dát tři góly je hezký a vstřelit jich ještě jednou tolik, je přímo nádherný,“ říkal nadšený žákavský forvard Nekola.

Tomáš Nekola vstřelil Starému Plzenci šest branek.Zdroj: archiv Tomáše Nekoly

To ovšem ještě nevěděl, že výhra a branky nakonec přijdou vniveč. Starý Plzenec totiž kvůli nedostatku hráčů ze soutěže záhy odstoupil. „Po dvou zápasech, které jsme prohráli velkým rozdílem jsme se rozhodli, že soutěž odhlásíme, než abychom se v ní takto trápili. Hráči, co u nás zůstali, přešli v letošní sezoně do našeho béčka, které nadále funguje,“ ozřejmil tehdejší rozhodnutí předseda klubu Milan Jíra.

TŘI ČERVENÉ KARTY, TŘI PENALTY

8. kolo, okresní přebor Klatovska: Strážov – Chudenice 4:2 (1:0)

Na závěr TOP okamžiků nedohrané sezony jsme zařadili utkání 8. kola okresního přeboru Klatovska mezi Strážovem a Chudenicemi. Výsledek 4:2 pro domácí Kovošrot asi nikoho nepřekvapil, zato události na hrací ploše během utkání možná ano.

K vidění totiž byly tři penalty (dvě pro Strážov a jedna pro Chudenice) a tři červené karty. Předčasně do sprchy museli hostující Duda, Ježek a Majer.

Strážov (na archivním snímku hráč v modrém) zdolal Chudenice.Zdroj: Aneta Kalivodová

„To je č*rák, to je vůl,“ psalo se v zápise o utkání. Osmatřicetiletý sudí Stach, který tento zápas 11. října řídil, si prostě vulgární výrazy z úst chudenických fotbalistů líbit nenechal…