„Všechno se to nakupilo. Neměli jsme vesměs nikoho na střídání. Zranil se Patrik Sláma a na lavičce byli jen Giuseppe Lanfranchi a náhradní gólman. Pokud bychom to mohli rozkouskovat, sáhnout do sestavy, bylo by to jiné. Rozhodovalai naše nedůslednost v defenzivní činnosti,“ vysvětlil Lukáš Hudec.

Nemysleli jste si za stavu 3:0 čtvrt hodiny před koncem zápasu, že je hotovo?

To si nemyslím, protože my nikoho nepodceňujeme. Těch faktorů se nastřádalo více a domácí pak už neměli co ztratit.

Druhé poločasy se vám nedaří prakticky od začátku soutěže. Proč?

Bavíme se o tom. Soupeři nechtějí dostat další branky, zavřou to a my už hůř překonáváme jejich obranu. Pohlídají si naše přednosti, a proto už nedáváme tak snadno góly jako na začátku. Máme skvělé nástupy, ale to tempo nejde vydržet celý zápas.

Po šesti kolech jste první o skóre před Chotíkovem. Jak to hodnotíte?

Všichni v kabině vědí, že kádr má obrovskou sílu i co se týká zkušeností. Bohužel jeho šířka není tak velká. Uvidíme, co bude, protože přece jen přijdou těžší zápasy, na pár výjimek neznámí soupeři. Každý zápas bude těžký, protože soupeři vědí o naší síle, budou hodně bránit, nebudou chtít dostat góly a pro nás to bude náročné.

Navíc se na vás namotivují, takže už jim těžko budete dávat 6:0 nebo 7:0.

Přesně tak. Nastavili jsme si laťku hodně vysoko. Hlavně musíme podávat kvalitní výkony, a jestli vyhrajeme 1:0 nebo 5:0, je vesměs jedno, protože nejdůležitější jsou tři body.

Zkuste porovnat krajský přebor s I. A třídou.

Porovnání je zajímavé. Někdy mi přijde, že týmy v krajském přeboru to zabalí, ale v I. A třídě se snažili hrát až do konce. Ale srovnal bych to tým od týmu.

Krajský přebor je rychlejší?

Spíš taktičtější.

