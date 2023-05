/ROZHOVOR/ V tradiční anketě Deníku o nejlepšího hráče 27. kola krajského přeboru dominoval fotbalista Startu Tlumačov David Žák. Pětadvacetiletý plejer si svoji nominaci vysloužil za gól do sítě domácí Zruče, jimž pomohl svému týmu k cenné remíze 1:1. V hlasování fanoušků na webu pak naprosto kraloval, když získal 579 hlasů.

Fotbalista Tlumačova David Žák. | Foto: David Koranda

Čtenáři Deníku vás zvolili nejlepším hráčem uplynulého kola krajského přeboru. Věděl jste vůbec o tom, že se v anketě nachází vaše jméno?

Ano, o nominaci do ankety jsem se dozvěděl právě na stránkách Deníku.

Anketu jste ovládl s velkým přehledem, získal jste téměř 60 procent všech hlasů. Máte tušení, kdo pro vás nejvíce hlasoval?

Spoluhráči, kamarádi, ale nejvíce asi moje rodina.

Čeká vás za vítězství v anketě nějaký příspěvek do klubové kasy?

Nějaký příspěvek do kasy mě určitě čeká, ale kolik to bude, to zatím nevím.

Dříve to byla Lhota, ale teď je pravidlem, že pokud se do ankety Deníku dostane někdo z Tlumačova, dost často ji celou vyhraje. Čím si to vysvětlujete?

Do ankety se někdo z Tlumačova nedostává každý týden, o to více příznivci a spoluhráči hlasují, když se to někomu z týmu podaří. To bude asi tím.

Fotbalista Tlumačova David Žák.Zdroj: David Koranda

Utkání 27. kola ve Zruči jste nakonec zremizovali 1:1. Jak byste zápas, ve kterém jste po prvním poločase těsně prohrávali, zhodnotil?

V prvním poločase byla Zruč mnohem aktivnější a zaslouženě šla do vedení. Ve zbytku půle jsme přežili pár obrovských šancí domácích a mohli jsme být rádi za poločasový výsledek 1:0. Ve druhém dějství jsme ale zlepšili pohyb a bylo to na hřišti znát. Po několika slibných náznacích se nám podařilo vyrovnat na 1:1. Po vstřeleném gólu jsme měli ještě několik dobrých příležitostí, ale rozhodující branku se nám už přidat nepodařilo. Za druhý poločas jsme si ale bod určitě zasloužili a myslím si, že remíza je nakonec spravedlivá.

I nadále bojujete o záchranu, a teď vás čekají doma rozjeté Radnice. Jaký zápas v sobotu před vlastními fanoušky očekáváte?

Bude to určitě bojovný zápas s velkým množstvím osobních soubojů. Věřím, že pokud navážeme na výkon ze druhého poločasu utkání ve Zruči, tak se nám podaří získat pro nás velice důležité tři body. V posledních dvou kolech pak hrajeme proti Stříbru a Černicím, které mají momentálně stejný počet bodů jako my, takže bojovat o záchranu budeme až do posledního kola.

