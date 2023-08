"Lepší start do sezony jsem ještě neměl. Dříve jsem hrál krajního záložníka, ale teď jsem na pozici podhrotového útočníka. Takže se více dostávám do situací před brankou," vysvětlil skvostnou bilanci.

"Ale ze svého výkonu jsem neměl moc skvělý pocit. Ano, dal jsem dva góly, ale pořád je co zlepšovat, například fyzičku nebo držení balonu," byl k sobě kritický Dominik Tůma.

Zatímco bod z Nýrska bral všemi deseti, remízy proti Radnicím litoval. "V Nýrsku jsme měli štěstí. Soupeř nedal penaltu, pak nastřelil tyčku. S Radnicemi jsme to měli dotáhnout ke třem bodům, protože jsme dvakrát vedli, ale dostali jsme branku po velké chybě. Často se nám stává, že neudržíme vedení, asi nejsme schopní se koncentrovat jako za stavu 0:0 nebo jiného nerozhodného stavu a inkasujeme," konstatoval Tůma.

Po dvou kolech krajského přeboru je Stříbro deváté, tedy jedno místo pod středem tabulky. "My se chceme hlavně zachránit, protože máme hodně mladý tým. Ale ti kluci jsou kvalitní fotbalisté, jenže ještě musí sbírat zkušenosti, a proto hlavním cílem je záchrana," uvedl 27letý kanonýr.

Poslední dvě sezony hrál Baník o přežití v soutěži až v baráži s nejlepšími z I. A třídy. "Při poslední baráži jsem měl všelijaké pocity. Chtěl jsem být na hřišti, ale ještě jsem pořádně netrénoval. Nechtěl jsem do toho i zasahovat, když to kluci měli půl sezony rozjeté beze mě. Ani jsem se na to necítil a přemýšlel jsem, jestli se ještě vrátím k fotbalu, protože kotník mě hodně zlobí," popsal Tůma.

K pokračování kariéry ho zlákala klubová vize založená na zapojení mladých fotbalistů do A týmu. "Teď jsem jeden z nejstarších v kádru, takže chci mladým pomoct. Chvilkami si připadám jak někde v dorostu," smál se Dominik Tůma.

