Horní Bříza coby nováček divizní skupiny A nestačila na Tachov, jemuž na jeho půdě podlehla těsně 0:1. „Byl to zápas v přípravném období, který mi ukázal určité přednosti i slabiny týmu. Klukům nelze upřít nasazení, ale to na velmi kvalitního soupeře nestačilo,“ uvedl pro klubový web Tachova nový trenér Horní Břízy Jan Jílek, který převzal koučovské žezlo po Aleši Zachovi.

„V naší hře sice byla řada nepřesností, ale to je vzhledem k začátku letní přípravy pochopitelné. Oceňuji přístup všech hráčů, kteří nastoupili, protože jsme na lavičce neměli nikoho, kdo by střídal. Chybělo nám totiž sedm hráčů, kteří jsou na dovolených,“ nechal se slyšet hlavní trenér tachovského týmu Jaroslav Pták.

Cennou remízu na půdě druholigového Táborska uhrály Přeštice. Nováček ČFL na jihu remizoval 2:2. „Jsem rád, že jsme vstřelili dvě branky a vytvořili jsme si i další šance,“ těšilo mimo jiné přeštického trenéra Stanislava Purkarta.

FC SILON Táborsko - FK ROBSTAV Přeštice (žlutí) 2:2.Zdroj: Jan Škrle

Dvě utkání během sobotního dne odehráli fotbalisté Petřína. Ti nejprve podlehli devatenáctce pražských Bohemians 2:4, aby odpoledne skolili starší dorost Viktorie Plzeň 6:2. „Oba zápasy splnily to, co jsme od nich očekávali. Na Bohemce dostali šanci především mladíci. Soupeř byl lepší, přesto jsme ještě dvacet minut před koncem vedli 2:1,“ říkal trenér SK Petřín Plzeň Radek Vodrážka. „Proti Viktorce jsme do 70. minuty hráli dobře, ale vpředu jsme se nemohli moc prosadit. Góly jsme paradoxně stříleli až v závěru, tedy ve chvíli, kdy už jsme moc nemohli,“ přiznal Vodrážka.

Za zmínku z víkendových příprav stojí jistě utkání Klatov v Mochtíně, které oslabenému soupeři, jemuž dokonce musely půjčit tři hráče, nasázely dvouciferný počet gólů. „Skončilo to asi 21:0,“ tvrdil klatovský hráč Martin Janda, ale jistý si nebyl. Mnohem náročnější šichta čeká jeho tým v úterý, kdy Klatovy od 18 hodin vyzvou doma třetiligové Domažlice. Ty otočily zápas ve Zbuzanech, kde sice prohrávaly 0:2, ale zvítězily 3:2.

Výsledky z fotbalových příprav: Zbuzany – Domažlice 2:3, Táborsko – Přeštice 2:2, Teplice B – Viktoria Plzeň B 1:2, Rokycany – Kladno 2:4, Tachov – Horní Bříza 1:0, Mýto – Chomutov 0:5, Sušice – Rapid Plzeň 5:3, Bohemians Praha U19 – Petřín Plzeň 4:2, Protivín – Nepomuk 0:2, Mochtín – Klatovy 0:21, Petřín Plzeň – Viktoria Plzeň U19 6:2, FK Okula Nýrsko - Domažlice B 0:7.

