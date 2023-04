„Měli jsme dobrý vstup do utkání,“ pochvaloval si tachovský kouč Jaroslav Pták. „Hlavně druhý gól nás mrzí, nepohlídali jsme náběh při standardce,“ kontroval jeho protějšek na lavičce fotbalistů FK Okula Nýrsko Karel Kalivoda.

Krajský přebor, 21. kolo: FK Tachov - FK Okula Nýrsko (černí) 3:1.Zdroj: Jan Vydra

Ale ještě do poločasu přišla vzpruha pro jeho tým, který využil toho, že ofsajdová past Tachova nesklapla správně a Varga gólem do šatny snížil. „To nás trošku srazilo. Byla to komplikace směrem ke druhé půli, protože jsme museli víc myslet na zadní vrátka,“ uznal trenér Tachova. Naopak hosté vycítili šanci. „Chtěli jsme to vzadu zavřít a spoléhat na brejky,“ odkryl svoje plány do druhého poločasu dvaapadesátiletý nýrský kouč.

Domácí zase chtěli přidat rychle třetí gól, aby se uklidnili a mohli prostřídat sestavu. To se nakonec podařilo, když po brejku a závaru před brankou Nýrska rozhodl svojí druhou brankou Hudec. „Nýrsko je nepříjemný soupeř, který vsadil na defenzivu. Bránili v hlubokém bloku a snažili se o rychlé protiútoky. Vítězství nás těší, ale neproměnili jsme dost šancí. A my jsme špatně bránili standardky, při každé jsme se klepali, abychom neinkasovali. Ne pokaždé nasázíte soupeři šest gólů,“ narážel kouč vedoucího Tachova na předchozí domácí vítězství 6:0 s Tlumačovem, pak na výhru 4:0 i v Plzni na Rapidu.

„Potvrdily se vysoké ambice domácího družstva, Tachov zaslouženě vyhrál. Chtěli jsme tady hrát otevřenou partii, ale dva inkasované góly hned v úvodu nám plány změnily. I my jsme měli šance, kdybychom je proměnili, mohli jsme to soupeři znepříjemnit ještě víc,“ doplnil ho nýrský trenér Kalivoda a litoval především dvou nastřelených tyčí v poslední desetiminutovce.

„Ale na obranu kluků musím říct, že jsme poprvé byli na trávě, ani jsme na ní netrénovali,“ dodal hlavní trenér Okuly, která prohrála poprvé od loňského října. Jeho svěřenci hrají další zápas v pondělí 10. dubna, v dohrávce 19. kola doma přivítají Rapid Plzeň (výkop utkání v 16.30 hodin).

Sobotní utkání mezi Nepomukem a Tlumačovem vítěze nepřineslo, i když domácí tým z jihu Plzeňska vedl ještě patnáct minut před koncem o dva góly. „Každý bod se počítá, ale my jsme tentokrát o dva body doma prostě přišli,“ žehral trenér Nepomuku Josef Viktora po konečné remíze 3:3.

FK Nepomuk (růžové dresy), archivní snímek.Zdroj: Deník/Veronika Zimová

„Přijel k nám soupeř, který byl důrazný, houževnatý, pracovitý a navíc velice produktivní,“ narážel kouč domácích na to, že Start dal ze čtyř šancí hned tři góly. „My se naopak na góly strašně nadřeme. Vypracovali jsme si opravdu dost příležitostí, ale proměnili jsme tak každou pátou,“ vypočítával. „Nebyli jsme dostatečně přesní v koncovce, takže výsledek 3:3 je spravedlivý,“ dodal Viktora.

Body se dělily také v Mýtě, kde v neděli domácí Slavoj remizoval 1:1 se Lhotou. „Za nás musím říct, že bod bereme a podle mě i Lhota. Oba týmy si vypracovaly dost šancí, ale daly pouze jeden gól. Podle mě se jednalo o vyrovnané utkání, remíza je spravedlivá,“ domníval se kouč fotbalového Mýta Matěj Spěváček.

TJ Slavoj Mýto (modří), archivní snímek.Zdroj: David Koranda

A jak utkání hodnotil trenér Lhoty Petr Nykles? Malinko jinak. „V poli to bylo poměrně vyrovnané, ale ve druhém poločase jsme si vytvořili hodně šancí. Bod nakonec bereme, ale vzhledem k obrazu hry po změně stran, kdy jsme měli více příležitostí, nás remíza trošku mrzí,“ uvedl ostřílený kormidelník.

Tři cenné a důležité body naopak získali fotbalisté Zruče, kteří v nedělním utkání zdolali poslední, ale bojující Staňkov na jeho hřišti těsně 1:0. O jedinou branku se postaral Kubeš. „Mohlo to skončit třeba 6:2 pro nás, ale důležité jsou tři body, za které jsme moc rádi,“ lebedil si kouč Zruče Jan Kraus.

TJ Zruč (modří), ilustrační snímek.Zdroj: David Koranda

„Kluky musím pochválit za bojovnost a nasazení, věděli jsme, že to bude dřina až do poslední minuty, a také byla. Zároveň bych chtěl ocenit i domácí Staňkov. Už mu o nic nejde, ale bojoval až do konce, takhle by to mělo být,“ chválil soka.

Za výkon, který přinesl tři body, pochválil celý tým, ale pak přece jen vyzdvihl několik klíčových borců - Dominika Mošnu, Davida Krále a Matyáše Langa. Kvitoval i další čisté konto mladého gólmana Jakuba Fořta.

Výsledky 21. kola krajského přeboru: Petřín Plzeň B – Stříbro 8:0 (2:0, 14. a 75. Tříska, 52. a 81. Škarda, 39. Vanc, 51. Bendl, 85. Klich, 88. Špilar), Holýšov – Rapid Plzeň 0:0, Tachov – Nýrsko 3:1 (2:1, 9. a 57. Hudec, 14. Braun – 45. Varga), Vejprnice – Radnice 0:3 (0:1, 11. Kroc, 58. Habr, 67. Svoboda), Chotíkov – Černice 3:1 (2:0, 15. a 31. z penalty D. Míka, 84. Kučera – 52. Peterka), Nepomuk – Tlumačov 3:3 (2:1, 34. Knapp z penalty, 43. Šafanda, 72. Antonín Viktora – 2. Wolf, 77. T. Šindelář, 80. Žák), Staňkov – Zruč 0:1 (0:1, 15. Kubeš), Mýto – Lhota 1:1 (0:0, 46. Hatina – 55. Vlček).

