Středeční den nebyl pro oko západočeského fanouška pouze ve znamení šlágru fotbalové FORTUNA:LIGY mezi Spartou a Viktorií Plzeň (2:1), ale milovníci nejpopulárnějšího sportu světa mohli navštívit také dvě atraktivní dohrávky letošního ročníku krajského přeboru.

Fotbalisté Slavoje Mýto (na archivním snímku hráči v modrých dresech) přivezli ze hřiště Zruče bod za remízu 1:1. | Foto: David Koranda

Fotbalisté TJ Sokol Radnice přivítali na domácím hřišti rezervu plzeňského Petřína a Zruč před svými příznivci vyzvala zvedající se Mýto. Jak jednotlivé souboje přeboru dopadly a jak je hodnotili samotní trenéři? Podívejte se.

20. kolo: TJ Sokol Radnice – SK Petřín Plzeň B 3:5

„Soupeř nám chtěl vrátit porážku z podzimního vzájemného zápasu, a to se mu nakonec povedlo. Petřín byl aktivnější, pohyblivější, fotbalovější a nás srazily chyby, které vedly ke standardním situacím a centrům ze strany, se kterými máme dlouhodobě problém, naopak Petřín Plzeň je v nich opravdu skvělý. Každopádně za výkon ve druhém poločase, kdy jsme dokázali snížit na rozdíl jediné branky, kluky musím pochválit. Všichni makali, jezdili, a my rozhodně nejsme zklamaní,“ uvedl asistent trenéra domácí Radnice Roman Štěpánek.

TJ Sokol Radnice (červení) - archivní snímek.Zdroj: Martin Zeman

„Když jsme po poločase vedli 4:1, kluky jsme nabádali k zodpovědnosti, ale ve skutečnosti jsme si asi mysleli, že už je hotovo. Soupeř dal v úvodu druhé půle druhou branku, ožil a pak se dostal na dostřel. V tu chvíli se mi hlavou honilo ledacos,“ přiznal jeden z trenérů petřínských fotbalistů Jaroslav Levý. „Naštěstí jsme se nepoložili a po pěti minutách přidali pátý gól, který zápas definitivně rozhodl. Jsme rádi za tři body, nebylo to totiž vůbec jednoduché,“ doplnil kouč a pochválil i domácí tým. „Kredit pro Radnice, odehrály dobrý zápas," uznal.

Poločas: 1:4. Branky: 5. Voves vlastní, 48. Kroc, 67. L. Aubrecht – 3. a 10. Tříska, 31. D. Vodrážka, 36. Tětek z penalty, 71. Trojovský. Rozhodčí: Mičan – Říha, Špindlerová. ŽK: 2:0 (57. Rýdl, 86. Huttr). Diváci: 99. Sestava TJ Sokol Radnice: T. Spěváček – Rýdl, Brož, Svoboda (66. D. Krč), Esterka, Kroc (89. Janata), M. Krč, Polášek (66. Huttr), Habr (81. Kvasnička), L. Aubrecht. Trenér: Toman Štěpánek. Sestava SK Petřín Plzeň B: Edelman – Maxa, Trojovský, Rada (63. Štefl), D. Vodrážka, Vanc (46. Havelka), Kotěšovec (63. P. Zajíček), Tětek, Provod (73. Brož), Voves, Tříska. Trenér: Jaroslav Levý.

22. kolo: TJ Zruč – TJ Slavoj Mýto 1:1

„Byli jsme laxní, náš výkon byl místy šílený. Kluci sice bojovali, snažili se, v tomto směru jim nemohu nic vytknout, ale chyběla nám chytrost i kvalita. Soupeř se sice na začátku nechal hloupě vyloučit, ale pak dal šťastný gól přímo z rohu a po celou dobu utkání velmi dobře bránil a měl i nějaké šance. My můžeme být rádi, že jsme nakonec dokázali vyrovnat a bereme bod,“ hodnotil remízou se Slavojem kouč domácí Zruče Jan Kraus.

Trenér TJ Zruč Jan Kraus.Zdroj: David Koranda

„V 15. minutě jsme přišli o vyloučeného hráče, takže to bylo pro nás hrozně těžké utkání. Ale dali jsme vedoucí branku a pak zodpovědně bránili a organizovaně se posouvali. Ve druhém poločase nám nebyl uznán gól a měli jsme ještě tři čtyři šance, které jsme bohužel neproměnili. V závěru jsme inkasovali, a zápas tak skončil remízou, ale před hráči musím za to, co v oslabení předvedli, smeknout klobouk. Skvělý výkon, týmové pojetí hry, bylo to od nich senzační,“ řekl mladý trenér Mýta Matěj Spěváček.

Poločas: 0:1. Branky: 83. Mošna – 27. Ineman. Rozhodčí: Schneider – Krůs, Rubáš. ŽK: 1:0 (54. Kubeš). ČK: 0:1 (15. Smíšek). Diváci: 60. Sestava TJ Zruč: Fořt – Pavel, Bidzilja (34. Riedl), Kubeš, Fryček, Kastelic, Mošna, Mašek (85. Motyčák), A. Král, D. Král, Boháč (46. Sperl). Trenér: Jan Kraus. Sestava TJ Slavoj Mýto: Vild – M. Melka, Hereit, J. Melka, Ineman, Brož, Chvála (85. Štych), Smíšek, Lávička, Lenk (90. Dvořák), Hatina (87. Pour). Trenér: Matěj Spěváček.

