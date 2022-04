„Byl to ale nesmírně těžký zápas, ve kterém byl Chotíkov častěji na balonu, ale my jsme hráli ze zabezpečené obrany a ve finále si vytvořili i více gólových šancí. Z tohoto hlediska bylo naše vítězství zasloužené,“ tvrdil kouč.

Podobný názor na zápas měl i jeho protějšek na lavičce Chotíkova Petr Kučera. „Zasloužená porážka, hráli jsme špatně. Zejména v prvním poločase jsme k zápasu přistoupili jako k nějakému přáteláku,“ čertil se trenér Kučera.

Chotíkov (hráč vpravo) prohrál na půdě Rapidu 1:2.Zdroj: Filip Nekola

„Sice jsme po většinu zápasu drželi míč na svých kopačkách, ale do výraznějších příležitostí, které by vedly ke gólům, jsme se nedostali. Rapid hrál zodpovědně a vyrážel do nepříjemných brejků. Dalo by se říct, že prakticky každý jejich útok zaváněl brankou,“ uznal Kučera.

„Soupeři gratulujeme ke třem bodům, které byly spravedlivé, a my se musíme zvednout v jiných zápasech. Teď nám to po sportovní stránce moc nejde a musíme zabrat,“ dodal smířlivě, ale zároveň i odhodlaně.

Nepomuk prožil naprosto famózní týden

Dva domácí zápasy, dvě výhry, třináct vstřelených branek. Zdá se, že fotbalisté Nepomuku se po rozpačitém začátku jara dostávají zpátky do brilantní formy. Poté, co svěřenci trenéra Josefa Viktory deklasovali v dohrávce 19. kola Rapid, si před vlastními fanoušky poradili také se Stříbrem, které v sobotu přehráli 3:0.

Fotbalisté FK Nepomuk (na archivním snímku hráči v modrých dresech) přejeli Stříbro.Zdroj: Jindřich Schovanec

Hrdinou utkání se stal dvougólový Tomáš Knapp, který přesně pálil už v první půli a k předchozí demolici plzeňského Rapidu přispěl čtyřmi přesnými zásahy. Celkem se 27letý kanonýr letos trefil už devatenáctkrát. „Měli jsme po poslední desetigólové zabijačce Rapidu trochu strach, aby nedošlo k nějakému uspokojení. Se Stříbrem to byl těžký zápas, v němž byl hostující tým nejméně vyrovnaným soupeřem, ale my jsme ho za celou dobu zápasu pustili jen do jedné vyložené šance. Hráli jsme výborně organizovaně a nakonec jsme to zvládli. Ohromně cenné vítězství,“ liboval si trenér Nepomuku Josef Viktora.

V Horní Bříze se červenalo. Hned třikrát!

Cenné tři body slavili o víkendu také v Horní Bříze, která zdolala Bolevec 3:1. „Do zápasu jsme vstoupili výborně, Bolevec jsme prakticky za celý poločas nepustili na naší půlku, ale dali jsme z tlaku pouze jeden gól. Koncovka nás trápí celé jaro. Pak jsme udělali jednu chybu a soupeř jí hned potrestal. Kluci ale zareagovali dobře, semkli se a vstřelili ještě dvě branky,“ těšilo po výhře zkušeného kouče domácího týmu z Horní Břízy Aleše Zacha.

Fotbalisté Bolevce (na archivním snímku hráči v bíločerných dresech) prohráli v Horní Bříze 1:3. Zdroj: Deník/Martin Mangl

Jedinou kaňkou na jinak výborném utkání byly tři červené karty na straně Bolevce. Ty inkasovali v 79. minutě veterán Luboš Běl a dvě minuty před koncem také kapitán Michal Pelnář s hrajícím trenérem Michalem Bublíkem.

„Od Michala Bublíka to ale podle mého názoru nebyl úmyslný zákrok. Každopádně to mělo pak takovou pachuť,“ dodal trenér vítězů Zach.

Lhota hrála poprvé doma, Holýšov těsně zdolala

Ze čtvrtého tříbodového zisku v řadě se první víkendový den radovali i ve Lhotě. Ta se po čase vrátila zpátky domů do svého fotbalového chrámu a na domácím hřišti přehrála Holýšov 2:1. „Už jsme se moc těšili. Hrát doma bylo plus pro nás i pro lidi, byť terén ještě nebyl ideální,“ říkal trenér Lhoty Petr Nykles.

Jeho tým musel utkání s Holýšovem otáčet, protože soupeře dostal do vedení v 19. minutě kapitán Šperl. „I když jsme byli od začátku lepší, alespoň se se týče šancí, nepohlídali jsme si jeden míč za obranu a prohrávali 0:1. Venca Šperl se v těchto situacích zkrátka nemýlí,“ uznal kouč Lhoty.

Lhota (ve žlutém Ondřej Kotrnoch) doma zdolala Holýšov 2:1.Zdroj: Filip Nekola

„Naštěstí jsme brzy vyrovnali a pak utkání také otočili. Škoda, že jsme nepřidali více branek, protože šancí jsme si vypracovali opravdu hodně,“ procedil trenér a záhy litoval ztráty kanonýra Švehly, mimo jiné autora vyrovnávací trefy v zápase s Holýšovem. „Nechci malovat čerta na zeď, ale Martin má nejspíš už po sezoně. Praskl mu sval, po zápase se nemohl ani obout. Chytřejší ale budeme až po vyšetření u doktora,“ zůstal Nykles mírným optimistou.

Prohraný zápas hodnotil i Jiří Jakš, trenér Holýšova. „Hra byla v prvním poločase vyrovnaná, my jsme se po pěkné akci dostali do vedení, ale soupeř ještě do pauzy vyrovnal. Ve druhé půli byli domácí lepší a nakonec dokázali díky jedné brance skóre otočit. Měli více šancí, takže z tohoto pohledu je jejich vítězství zasloužené," utrousil trenér holýšovského týmu.

Vítězství Zruče režíroval třígólový kapitán

Důležité vítězství si v neděli na své konto připsali fotbalisté Zruče, kteří i díky hattricku kapitána Adama Krále deklasovali domácí Tlumačov 5:1. „Na začátku jsme měli trošku štěstí, kdy nás podržel brankář Zach, ale jinak kluci podali dobrý výkon, byť tam byly pasáže, ve kterých jsme na chvíli vypadali z role. Nebylo to jednoduché utkání, jak naznačuje výsledek, ale zkrátka jsme vyhráli. Velkou pochvalu zaslouží celý tým, ale především Vilda Pavel, který eliminoval nejlepšího hráče Tlumačova Leitla," těšilo kouče Zruče Jana Krause.

Z archivu: TJ Zruč (modří) - FK Okula Nýrsko 1:2.Zdroj: Aneta Kalivodová

Pětigólovou smrští svého soupeře přehráli také fotbalisté Nýrska, kteří se na jaře prezentují výbornou formou. Svěřenci trenéra Karla Kalivody porazili před vlastními fanoušky ve šlágru 22. kola vejprnickou Slavii 5:0.

„Vítězství se nerodilo lehce, soupeř byl fotbalový, ale doplatil na to, že k nám přijel s omezenou možností střídání, čehož jsme využili. Hráli jsme náročný fotbal a Vejprnice tak trochu utavili. Navíc nám pomohl brzký gól," pochvaloval si mimo jiné trenér vítězných Optiků. „Kluci zaslouží pochvalu," doplnil.

Horní Bříza - Bolevec 3:1

Zdroj: tvcom.cz

Poločas: 1:0. Branky: 25. Kraček, 55. J. Šmíd, 85. J. Mašek - 51. M. Pelnář. Rozhodčí: Říha - Adámek, Schveinert. ŽK: 2:3. ČK: 0:3 (79. Běl, 88. M. Pelnář, 88. Bublík). Diváci: 68. Horní Bříza: Schimmer - Šimice, P. Voves, Lavička, Koudele, S. Rous, J. Šmíd (80. Sedlecký), Do Thanh Tung, Kraček, J. Mašek, Paukner (65. Potoček). Trenér: Aleš Zach. Bolevec: Körner - Bublík, Fryček, Humpál, M. Pelnář, Hibler, Volek (31. Krchov), Thomayer (80. J. Pelnář), Šedivec (46. Zítek), Černý, Ngo. Trenér: Michal Bublík.

Rapid Plzeň - Chotíkov 2:1

Zdroj: tvcom.cz

Poločas: 2:1. Branky: 15. Holík, 28. Ježek - 23. Rubricius. Rozhodčí: Šimek - Sirový, Lapák. ŽK: 3:1. Diváci: 50. Rapid Plzeň: J. Liška - Buček, Kořenek, Filipčík (90+3. Ungr), Klekner, Čupalka, Harmady, Drtil, Ježek, Holík (80. Veber), Nový. Trenér: Pavel Šimsa. Chotíkov: Bejdák - Klepal (46. Vomáčka), Denk, D. Míka, M. Míka, Stehlík (63. Vild, 76. Lopata), Kučera, B. Buchta, Kellner, Rubricius, Huml (87. Adlt). Trenér: Petr Kučera.

Lhota - Holýšov 2:1

Zdroj: tvcom.cz

Poločas: 1:1. Branky: 22. Švehla, 55. Zdvořáček - 19. Šperl. Rozhodčí: Cupl - Bureš, Říha. ŽK: 3:4. Diváci: 80. Lhota: Bláha - V. Suda, D. Křížek (68. Horník), Zdvořáček (84. P. Suda), Adam Vlček (84. Sulek), Šroubek, Kohout, Kotrnoch, Lužný, Švehla (54. Eliášek), Kouřil. Trenér: Petr Nykles. Holýšov: Chrž - Šlégl, Juráš, Valachovič, Šperl, Michálek, J. Vítek (75. Trhlík), Kraus, Štěpán, Staněk, Šobr. Trenér: Jiří Jakš.

Nepomuk - Stříbro 3:0

Zdroj: tvcom.cz

Poločas: 2:0. Branky: 36. a 44. Knapp, 77. Kozák. Rozhodčí: Bureš, Cupl, Rubáš. ŽK: 3:1. Diváci: 85. Nepomuk: Baroch - Panc, Voráček, Šafanda (65. Kozák), Skala (70. R. Rous), Vosyka, Michal Baran, J. Kalabza, Knapp, Chalupný (81. Berkovec), D. Šmíd (70. A. Viktora). Trenér: Josef Viktora. Stříbro: Dolejš - Pavlas (70. Pospíchal), Kolena (52. Bůžek), Marek Vyšín, Vejvoda, Korynta (83. Pašek), R. Skopový, Kohut, Lanfranchi, Tůma (84. Haas), Dyk. Trenér: Lukáš Pleško.

Tlumačov - Zruč 1:5

Zdroj: tvcom.cz

Poločas: 1:3. Branky: 18., 25. a 59. A. Král, 17. Mošna, 90. O. Mašek. Rozhodčí: Bína - Pressl, Hájek. ŽK: 3:0. Diváci: 96. Tlumačov: Touš - Leitl, J. Korelus (59. Malík), D. Žák, Wolf (71. Frček), T. Šindelář, J. Pfeifer (71. Kobes), M. Váchal (59. Svoboda), Hamor, Džugan, Sobotník (69. R. Šindelář). Trenér: Pavel Čadek. Zruč: M. Zach - Fryček (68. O. Mašek), Tobrman, Lang, Korous, Kubeš (87. Klail), D. Král, Mošna, Pavel, A. Král, F. Korelus. Trenér: Jan Kraus.

Radnice - Staňkov 3:0

Zdroj: tvcom.cz

Poločas: 1:0. Branky: 3. Fencl, 50. Svoboda, 74. Huttr. Rozhodčí: Křen - Duda, Mičan. ŽK: 2:1. Diváci: 110. Radnice: Volák - Klír (69. Ineman), Rýdl (79. Habr), L. Brož, Svoboda (69. P. Spěváček), Esterka (79. Kesner), Huttr (89. Štěpánek), M. Krč, Valenta, Fencl, L. Aubrecht. Trenér: Pavel Aubrecht. Staňkov: Jánský - Vrba, F. Dolejš, M. Liška, Bozděch (73. Mařík), Hrdina, Hodan, Doležal, Kubina, Kastl (60. Pitipáč), Kolros (86. O. Liška). Trenér: Milan Kucharič.

Domažlice B - Černice 3:0

Zdroj: tvcom.cz

Poločas: 2:0. Branky: 18. Vůch, 35. Copák, 71. Hoang. Rozhodčí: Jaroslav Rubáš - Jakub Rubáš, Zavadil. ŽK: 1:1. Diváci: 99. Domažlice B: Bratanič - Hojda, Vojtko (66. Sloup), T. Korelus, Sedláček, Soupír, Copák (85. Javorský), Antonín Vlček, Peroutka (87. J. Kalný), Vůch, T. Kuhajda (66. Hoang). Trenér: Pavel Javorský. Černice: Daněk - Fürbacher, F. Švejda, Petr, E. Eger (80. Trnka), P. Eger, Vít (63. Pipaš), Hrach, Peterka, Zelinski, Toman (70. Miletínský). Trenér: Petr Kural.

Nýrsko - Vejprnice 5:0

Zdroj: tvcom.cz

Poločas: 3:0. Branky: 3. Antonovics, 31. Kotlan, 35. Varga, 60. T. György, 89. Z. Mašek. Rozhodčí: Bogdan - Schneider, Šlauf. ŽK: 1:1. Diváci: 72. Nýrsko: Jarolím - Antonovics, Pavlík, T. Kohout (79. Výtisk), Varga (67. Bastl), T. György (67. Trumpeš), K. Kalivoda ml., M. Vlček, J. Brabec, M. Brož, Kotlan (79. Z. Mašek). Trenér: Karel Kalivoda st. Vejprnice: Vavrík - Heindl, Majerčík (46. Paul), Rada, Kolář, Bayer, Bernard, Kotva, L. Kuhajda, Puhlovský, Heller. Trenéři: Roman Baxa, Lukáš Paul.