OHLASY Z DIVIZE: Doubravka doma skolila Aritmu, Petřín nestačil na Tochovice

„V závěru zápasu jsme vrhli všechny síly do útoku, a to se nám vyplatilo. Domácí obránce ve skluzu netrefil míč, ale nohy našeho střelce Lukáše Hudce, který nařízený pokutový kop v devadesáté minutě sám bezpečně proměnil. V nastavení přidal druhou branku krásným přelobováním brankáře Milan Braun a rozhodčí odpískal konec,“ popisoval kouč Tachova Jaroslav Pták oba gólové momenty střetnutí, které nabídla až dech beroucí koncovka.

Tachovští předtím pálili šance a balon do sítě se jim nepodařilo dostat také díky skvělému výkonu gólmana Nepomuku. Ovšem i domácí měli své příležitosti. „Každý sporadický útok domácích byl velmi nebezpečný a také oni si vytvořili své velké šance. Naštěstí byli v koncovce ukvapení, ovšem je nutné říci, že i nás podržel skvělý Martin Langr v brance,“ říkal tachovský trenér.

Zdroj: tvcom.cz

„Pro nás cenné vítězství, nadřeli jsme se na něj, ale o to je cennější. Tým musím pochválit za bojovný výkon a neustálou snahu o vítězství,“ dodal Pták, jehož tým je tak stále první, ale pouze o skóre, protože také Chotíkov zvládl další souboj. Ten na domácím hřišti udolal srdnatě bojující Nýrsko těsně 2:1.

„Nýrsko potvrdilo svojí kvalitu i to, že v přeboru patří k nejlepším týmům. V závěru vysunulo vysoké stopery dopředu a tím nás dostávalo pod tlak. My jsme to ale naštěstí ubojovali," liboval si hrající kouč Chotíkova Petr Kučera.

„Utkání bylo ve hře poměrně vyrovnané, hrálo se od vápna k vápnu. My si pomohli standardními situacemi, z nichž jsme dali oba góly,“ doplnil ještě.

Veliké překvapení se v sobotu urodilo na Petříně, kde místní divizní rezerva nestačila na Rapid a prohrála 1:3. „Od začátku zápasu jsme měli velikou převahu a soupeř se jen bránil. Bohužel jsme potom inkasovali po jednom brejku a už jsme byli ve zbytku zápasu v křeči. K tomu přišla ještě branka ze standardky a už jsme neměli vpředu kvalitu a vlastně ani sílu, abychom to nějak zvrátili,“ uznal trenér petřínských fotbalistů Radek Vodrážka.

9. kolo krajského přeboru: SK Petřín Plzeň B - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v modrých dresech) 1:3 (0:0).Zdroj: Vlaďka Štychová

A jak utkání hodnotili v táboře vítězného Rapidu? „V prvním poločase jsme byli hodně pasivní a mohli jsme klidně prohrávat o dvě branky. Pak jsme se ale zlepšili a myslím si, že za druhou půli jsme si zasloužili zvítězit. Po čtyřech porážkách jsme získali tři body a navíc na Petříně, odkud se těžko něco odváží. Jsem také rád, že jsme si mohli po dlouhé době zahrát derby s Petřínem, které jsme nehráli od doby, co má áčko v divizi,“ říkal kouč Rapidu Pavel Šimsa.

Ze tří bodů se radují také v Mýtě. Tým, jenž vloni hrál divizi, deklasoval doma i díky čtyřem trefám Tomáše Hatiny soupeře ze Stříbra 5:1.

„Jsem rád, že jsme se po špatném začátku sezony zvedli, kdy jsme sice nehráli špatně, ale nezískávali jsme body. Proti Stříbru jsme byli lepším týmem a nemuselo zůstat jen u pěti gólů. Přesto hosté působili dobrým dojmem a překvapili mě rychlým přechodem do útoku. Chybí jim jen někdo do zakončení. Doufám, že vítězstvím se chytíme a nastartujeme nějakou sérii,“ přeje si mladý kouč fotbalistů Slavoje Matěj Spěváček.

Těsně o víkendu uspěla Lhota, která v sobotu dopoledne vyhrála na hřišti Holýšova 2:1. „Cenná výhra, tři body, protože tady se moc nevyhrává. V první půli jsme hráli dobře, dali gól, ale také jsme přežili dvě velké šance domácích. Ve druhém poločase to byl spíš boj, nakopávaná, my se přizpůsobili hře soupeře, který to hrál spíš vzduchem. Dokázali jsme však přidat druhou branku, která definitivně rozhodla,“ komentoval trenér Lhoty Petr Nykles.

Krajský přebor, 9. kolo: Petřín Plzeň B – Rapid Plzeň 1:3 (0:0, 90. Škarda z penalty – 61. Čupalka, 69. Kořenek, 73. Agapkin), Holýšov – Lhota 1:2 (0:1, 90. Šperl – 40. Švehla, 70. D. Křížek), Nepomuk – Tachov 0:2 (0:0, 90. Hudec z penalty, 90+4. Braun), Chotíkov – Nýrsko 2:1 (2:1, 28. D. Míka, 42. Antonovics vlastní – 43. Varga), Mýto – Stříbro 5:1 (3:0, 5., 30., 55. a 83. Hatina, 34. Chvála – 71. Kolena), Zruč – Radnice 0:2 (0:1, 4. Vaščák, 73. P. Spěváček), Staňkov – Černice 1:3 (1:0, 9. Šimůnek – 51. Fürbacher, 58. Zeliński, 87. Cihla), Vejprnice – Tlumačov 0:1 (0:0, 90. Frček z pokutového kopu).

