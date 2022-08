Zdroj: tvcom.cz

Možná i proto se jeho svěřenci poprvé prosadili až ve 32. minutě. „Opravdu to nebylo jednoduché, ale pak to na sebe vzali zkušenější kluci a hodně nám pomohli. Po poločase jsme díky nim vedli už 3:0,“ kvitoval trenér.

Po změně stran jeho tým přidal ještě další dva přesné zásahy a nakonec slavil jednoznačné vítězství. „Ve druhé půli jsme prostřídali sestavu tak, aby si zahráli všichni a já kluky musím pochválit. Sehráli jsme dobrý zápas a po zásluze jsme brali tři body,“ doplnil na závěr trenér Pták.

Petřínské béčko si doma hravě poradilo s Mýtem

Třetí vítězství v sezoně slaví také druhý nováček elity kraje – rezerva plzeňského Petřína. Ta si na domácím hřišti poradila s ex-divizním Slavojem Mýto, který zdemolovala vysoko 8:2. „Odehráli jsme dobré utkání, s výkonem hráčů jsem byl spokojený. Je ale pravda, že od Mýta jsem čekal malinko více,“ poznamenal trenér vítězného celku ze Slovan Radek Vodrážka. „Nám to tam v zápase padalo, od dvacáté minuty bylo prakticky rozhodnuto,“ připomněl kouč, že jeho mužstvo vedlo v 17. minutě už 3:0.

OHLASY Z DIVIZE: Heroický závěr přinesl Petřínu tři body. Doubravka těsně padla

Přestože výsledek vypovídá o jednoznačné dominanci Petřína, trenéra Vodrážku přece jen mrzí jedna věc.„ To, že jsme dvakrát inkasovali, to mě mrzí. Přitom jsme si za stavu 4:0 říkali, že chceme udržet čisté konto. Ale pak nám dá gól hlavou nejmenší hráč na hřišti,“ čílil se zkušený šéf petřínských fotbalistů.

Lopata režíroval demolici Zruče, obstaral pět gólů

Osm branek se o víkendu podařilo vstřelit také Chotíkovu, který rozdrtil oslabenou Zruč. Na rozdíl od Petřína navíc dokázal udržet čistý štít. „Ale soupeři chybělo snad devět hráčů, kteří odjeli ještě někam na dovolenou,“ připomněl hrající trenér Chotíkova Petra Kučera.

Z archivu: Fotbalisté FC Chotíkov 1932 (černožlutí).

„Nicméně to nebyl náš problém, ale jejich. My jsme chtěli hrát ofenzivně, a to se nám povedlo. Hotovo bylo už ve dvanácté minutě, kdy jsme vedli o tři góly,“ tvrdil zkušený fotbalista i kouč.

FOTO, VIDEO: Jiskra díky penaltě Mužíka sejmula Dynamo a zůstává stoprocentní

Pět z osmi branek vstřelil sedmadvacetiletý kanonýr Miroslav Lopata, jenž tak dal letos ve třech zápasech už osm gólů. „Určitě může pomýšlet na to, že bude na konci sezony bojovat o titul krále střelců, ale u něj hodně záleží na faktu, jak na tom bude zdravotně, protože ho velmi často trápí zranění a moc toho neodtrénuje,“ vysvětluje lodivod Chotíkova. „Ale po zápase se Zručí jsme se o tom shodou okolností bavili a on mi říkal, že mu na tom nezáleží, a že důležitější je pro něj úspěch týmů,“ prozradil na závěr hrající kouč Kučera.

Qose byl vyloučen a béčko Viktorie podruhé v řadě neuspělo, teď padlo na Admiře

A jak jednoznačný zápas hodnotili v táboře Zruče? „Věděli jsme dopředu, že nám bude chybět hodně hráčů, ale snažím se to brát pozitivně. Alespoň jsem viděl mladíky a další kluky, kteří dostali šanci. Otevřelo mi to oči v tom, že jsem alespoň měl možnost posoudit, kdo na to má a kdo naopak ne,“ uvedl kouč Zruče Jan Kraus. „Co se týče zápasu: Chotíkov věděl o našich absencích a dokonale toho využil,“ dodal sedmapadesátiletý Kraus.

V Nepomuku se loučil Rous, přestupuje do Blovic

Důležitou výhru, již druhou v sezoně, si na své konto připsali fotbalisté Nepomuku, kteří v domácím prostředí zdolali silné Radnice 3:1. „Nesmírně cenné vítězství proti velmi kvalitnímu soupeři, který se u nás prezentoval fotbalem s rychlým přechodem do útoku a výborným Aubrechtem,“ chválil trenér Nepomuku Josef Viktora, jenž opět neměl k dispozici kompletní kádr.

„Sice jsme nebyli ještě v plné síle, ale už se nám někteří hráči vrátili. Musím všechny kluky včetně mladíků pochválit, odehráli dobrý zápas,“ těšilo Viktoru, jemuž jeho družina udělala radost i jednou další věcí. „Že jsme druhou branku dali po situaci, kterou jsme v týdnu na trénincích nacvičovali.“

To byla jízda. Přeštice nasázely Písku sedm gólů, pětkrát se trefil šutér Černý

Utkání s Radnicemi bylo poslední pro Radka Rouse. Alespoň v dresu Nepomuku. „Staví barák, na fotbal teď nebude mít tolik času, takže přestupuje do Blovic. Je to velká škoda, protože Radek je vynikající člověk do kabiny a na hřišti si také vždycky odvedl svoje. Doufám, že až dostaví, tak se k nám vrátí,“ přeje si kouč.

Dva zápasy třetího kola byly odloženy

Z vítězství se ve třetím kole radovali také fotbalisté Okuly Nýrsko a borci z Holýšova. Ve Vejprnicích (zápas se Staňkovem) a na Rapidu (bitva proti Lhotě) se kvůli špatnému terénu po brutálních pátečních a sobotních lijácích nehrálo.

FOTO: FK Okula Nýrsko - TJ START Tlumačov

Výsledky 3. kola KPM: Petřín Plzeň B – Mýto 8:2 (5:1, 15. a 17. Vanc, 61. a 76. Škarda, 12. Štefl, 34. Veselý, 45. Tětek, 86. Martin Brož II. – 43. Smíšek, 73. Martin Brož I.), Chotíkov – Zruč 8:0 (3:0, 1., 4., 55., 73. a 87. Lopata, 12. Vild, 78. Kuhajda, 89. Kellner), Tachov – Černice 5:0 (3:0, 32. a 39. Hudec, 45. a 48. Lanfranchi, 87. Kořínek), Nepomuk – Radnice 3:1 (50. a 65. Knapp, 3. Vosyka – 76. P. Spěváček), Nýrsko – Tlumačov 5:1 (3:0, 22. a 45. Varga, 16. Výtisk, 64. Bastl, 66. Mašek – 47. Leitl), Holýšov – Stříbro 4:1 (3:1, 8. Šobr, 10. Levchenko, 28. Štěpán, 54. Černohorský – 36. Mikulovský).



Odloženo: Rapid – Lhota (náhradní termín je v úterý 23. srpna od 18.00), Vejprnice – Staňkov (o náhradním termínu se teprve bude jednat).