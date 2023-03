Dlouhou dobu to vypadalo, že podruhé v letošní sezoně ztratí, ale vyšel jim závěr utkání, ve kterém soupeři nasázeli tři góly a slavili další tři body. Fotbalisté Tachova porazili v sobotním zápase 18. kola krajského přeboru bojující Černice 3:0 a naplno bodovali v aktuálním ročníku již po sedmnácté.

„Musím náš tým pochválit, proti bojovnému a důraznému týmu domácích to nebylo snadné, ale zejména ve druhém poločase jsme si šli za vítězstvím velmi rozhodně, to byl klíč k úspěchu,“ tvrdil kouč tachovským fotbalistů Jaroslav Pták, jenž pochválil také Černice, které svoje domácí utkání musely (už zase) odehrát v azylu na umělé trávě divizního klubu SK Petřín Plzeň.

„V prvním poločase jsme měli optickou převahu, ale domácí měli jasný taktický plán, který velmi zodpovědně dodržovali. Z řad Černic se mi moc líbil Šebek, moc šikovný na balonu. Ale i někteří další hráči domácích podali výborné individuální výkony. I proto si vítězství moc vážíme,“ doplnil kouč Tachova.

Poněkud zklamaný z výsledku byl také kouč plzeňského Rapidu Pavel Šimsa, jehož tým prohrál na umělé trávě divizní Doubravky s domácí Lhotou 0:2. „Lhota byla oslabená, o to víc nás mrzí, že jsme toho nedokázali využít a nezískali žádné body. Vypracovali jsme si více šancí, ale v koncovce se nám nedařilo. Ve druhé půli vyšel Lhotě jeden brejk, který vše rozhodl,“ utrousil.

Zatímco na Rapidu zavládlo zklamání, na straně Lhoty zaručená spokojenost. „Musím uznat, že v první půli byl soupeř lepší a dokázal si vypracovat hodně šancí, které ovšem zneškodnil náš skvělý brankář Smola. Ve druhé půli se obraz hry vyrovnal, dali jsme první gól a bojovali, což se nám nakonec vyplatilo v závěru, kdy jsme vítězství pojistili. Nebyli jsme v zápase lepší, spíš šťastnější, ale je vidět, že když do toho dávají kluci maximum, nese to ovoce,“ kvitoval trenér fotbalistů oděných do žlutočerných dresů Petr Nykles.

Třetí nula v řadě, rozhodla penalta chotíkovského Kuhajdy

V úvodním jarním kole vyřídili Staňkov (4:0), před týdnem remizovali 0:0 s Mýtem, a teď o víkendu zdolali gólem z pokutového kopu domácí Zruč 1:0. „Třetí nula v řadě? Pro nás trochu překvapení. Vždycky jsme dávali hodně gólů a dost jich také dostávali, teď se to změnilo,“ usmál se hrající trenér druhého Chotíkova Petr Kučera, podle kterého jeho tým ve Zruči vyhrál zaslouženě.

„Určitě. Zejména v prvním poločase jsme byli jednoznačně lepší. Po změně stran Zruč hru vyrovnala, ale nevybavuji si, že by měla nějakou velkou příležitost ke skórování,“ doplnil Kučera k vyhranému utkání ve Zruči.

K zápasu se pro Deník vyjádřil také domácí kormidelník Jan Kraus. „V prvním poločase byl lepší soupeř, ve druhém herně my, byť Chotíkov byl nebezpečnější. Bylo to o tom, kdo dá první branku, a tu dali hosté,“ litoval. „Klukům nemohu upřít snahu, ani bojovnost, snažili se, ale nemáme vůbec nic. Přitom na bod jsme minimálně měli,“ tvrdil Kraus, jenž ocenil i soupeře. „Mají velmi kvalitní tým. Není náhoda, že jsou druzí,“ chválil kouč Zruče vítězného soka.

Remízou skončilo utkání mezi Stříbrem a Holýšovem. Na vedoucí gól domácího Gontkoviče odpověděl z penalty holýšovský snajpr Václav Šperl. Body se tak po výsledku 1:1 na Baníku dělily. „Myslím si, že jsme byli herně lepší. Šancí jsme si vypracovali víc, ale neproměnili jsme je. Soupeř naopak potrestal naší chybu, po níž byla penalta. Nakonec jsme ale mohli i prohrát, když v nastaveném čase hosté běželi sami na bránu, ale neproměnili. To by bylo pak hodně kruté. Remíza je tak asi spravedlivá,“ připustil kouč Stříbra Lukáš Pleško.

Povedené utkání o víkendu prožili fotbalisté Nepomuku, kteří v Husových sadech v Rokycanech přejeli "domácí" Radnice 4:1. „Rozhodl první poločas, který nám sedl, zkrátka nám vyšel na jedničku. Vstřelili jsme tři góly a hráli opravdu dobře," kvitoval kouč Josef Viktora. „Po změně stran už to z naší strany nebylo ono, chyběla nám kvalita, když jsme nedotáhli několik slibně se rozvíjejících akcí a nebyli ani tolik důrazní. Vítězství jsme si již ale pohlídali a moc si ho vážíme," dodal navýsost spokojený lodivod mančaftu z jižního Plzeňska.

Ve zbývajících zápasech rozdrtila rezerva plzeňského Petřína domácí Slavoj Mýto 7:0, Staňkov překvapil vejprnickou Slavii, se kterou na domácím hřišti uhrál bod za remízu 1:1 a fotbalisté Tlumačova v azylu na umělé trávě v Domažlicích remizovali s Nýrskem 2:2, i když po prvním poločase vedli díky dvěma trefám Martina Schneidera již o dva góly.

Výsledky 18. kola krajského přeboru: Zruč – Chotíkov 0:1 (0:1, 18. Kuhajda z penalty), Černice – Tachov 0:3 (0:0, 82. Hudec, 85. Nieves, 88. Lanfranchi), Lhota – Rapid Plzeň 2:0 (61. Křížek, 90. Šindelka), Baník Stříbro – Holýšov 1:1 (1:1, 14. Gontkovič – 17. Šperl z penalty), Radnice – Nepomuk 1:4 (0:3, 70. Esterka – 45. a 80. Knapp, 27. A. Viktora, 34. Chalupný), Slavoj Mýto – Petřín Plzeň B 0:7 (0:5, 28., 38. a 42. Štefl, 6. a 76. Trojovský, 34. a 82. Šimáně), Staňkov – Slavia Vejprnice 1:1 (0:1, 57. Kubina – 27. F. Dolejš vlastní), START Tlumačov – Okula Nýrsko 2:2 (2:0, 10. a 43. Schneider – 46. Pavlík, 55. Rubáš).

