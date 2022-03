Jdete na penaltu s tím, že předem víte, kam kopnete balon?

Vždy kopu k levé tyčce, ale teď jsem to změnil. Brankář vystihl směr, jenže střela měla razanci, takže to byl gól.

Byl jste nervózní? Prohrávali jste 1:2…

V mém věku už nervózní nejsem. Je to jen fotbal.

Proti druhým Radnicím jsou dva body důležité, ne?

Určitě. Po utkání v Domažlicích, od nichž jsme dostali sedmičku, jsme se potřebovali chytit.

Vzpomněl jste si po debaklu v Domažlicích na špatný začátek podzimu?

V kabině jsme se o tom bavili. Říkali jsme si, že minimálně bod musíme s Radnicemi uhrát.

Díváte se v tabulce nahoru, nebo pod sebe?

Koukáme hlavně na sebe, abychom bodovali a zachránili se. Spodek tabulky sledujeme, ale zároveň se díváme dvě tři místa před sebe.

Dva body proti druhému vám dodají sebevědomí, ne?

Ano, dva body proti druhému týmu jsou super. V Horní Bříze nás teď čeká těžký a bojovný zápas.

Váš spoluhráč Ondřej Pavlas byl vybrán mezi nejlepší hráče kola krajského přeboru. Povedl se mu zápas?

Povedl. Při rohu jsem mu musel poradit, ať balon točí do branky. Máme nacvičené, že on kope dovnitř a my nalezeme před bránu. To, že se trefil z rohu, byla nádhera.

Chybí vám útočník Adam Kohut. Je to velká ztráta?

Je. Adam je silový hráč, vybojuje hodně balonů, podrží je. Ale na Horní Břízu už by mohl být připravený.