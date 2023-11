V 87. minutě Brožíček protestoval proti rozhodnutí asistenta rozhodčí Karla Nesvadby: "V přerušené hře bez hanlivých výrazů: to nevidí, on je slepý. Při udělení červené karty odešel v klidu do kabin," vysvětlila disciplinárka.

Komise potrestala Brožíčka pokutou 600 korun.

Tomáš Černý obdržel první žlutou kartu ve 48. minutě za bezohledné podražení soupeře ze strany v souboji o míč v nepřerušené hře. V 75 minutě dostal druhou žlutou kartu a tím pádem červenou za stejný prohřešek. "Při odchodu z hřiště měl kritiku R (rozhodčí, pozn. aut.) slovy jdi do p..i, jdi do pr…e, počkej někde si na tebe počkám," citovala disciplinárka Černého.

Hlavní rozhodčí zápasu byla Tereza Strejcová.

Za toto extempore si Černý pět zápasů nezahraje.