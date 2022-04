„Do zápasu jsme nevstoupili špatně. Vytvořili jsme si pár menších brankových příležitostí. Po naší nedůslednosti ve vápně jsme faulovali a z penalty jsme inkasovali. Za pět minut jsme v totožné situaci ve vápně nedostoupili soupeře, dostali jsme druhou branku a bylo po zápase. Nýrsko si vedení zkušeně pohlídalo hrou z obrany a moc nás nepouštělo do šancí,“ komentoval zápas asistent trenéra Stříbra Luboš Zaoral.

Co bylo ještě příčinou, že jste se neprosadili?

Fotbalisté Nýrska jsou dobří hráči. Věděli jsme, že třikrát za sebou vyhráli, teď už počtvrté, a že je to dobrý tým. Takže pak zápas zkušeně odehráli. Dali dva rychlé góly a už nás do velkých šanci nepouštěli. Hrozili jsme ze standardek a řekněme takových pološancí, což ale nebylo nic velkého. Herně jsme úplně nepropadli, ale prohráli jsme.

Na jaře už máte za sebou čtyři z pěti nejlepších týmů krajského přeboru. Jste klidnější?

Klidnější budeme, až budeme zachránění. Tato sezona krajského přeboru je hodně vyrovnaná. Opravdu každý může porazit každého a výsledky jdou nahoru dolů. Věřím, že v dalším utkání my získáme body. Jedeme do Tlumačova, kde nás nečeká nic jednoduchého. Nemůžeme se spoléhat na los, že už budeme mít přijatelnějšího soupeře. Takhle bych to v krajském přeboru neviděl.

Tlumačov je o pět bodů a jedno místo před vámi. Půjde o pověstných šest bodů?

Určitě. Proti Tlumačovu se hraje špatně, má specifický a jednoduchý styl hry.

Tři víkendové zápasy krajského přeboru byly odloženy kvůli nezpůsobilému terénu. Jaký byl terén ve Stříbře?

Hráli jsme ještě na umělce, takže jsme terén neřešili. Tento týden se s kluky rozhodneme, co dál. Jestli se přesuneme na trávu, nebo zůstaneme na umělce. Teď se možná můžeme vymluvit, že jsme hráli na menším umělém hřišti, na němž mělo Nýrsko výhodu, protože se jim jednodušeji bránilo vedení.

