Martin Tuka - Sokol Trpísty 4:0. Takhle by se dal charakterizovat zápas 20. kola…

"Začátek zápasu byl dobrý, mohli jsme jít do vedení. Od začátku jara nás ale trápí neproměňování šancí. Poté inkasujeme a sebevědomí týmu jde dolů. Máme mladý tým, který si už s tím nedokáže vypořádat. Do stavu 0:3 nebyla Zruč lepším týmem, hrál se vyrovnaný zápas. Pak jsme zkoušeli nějaké věci a hrát vabank a dopadlo to tak, jak dopadlo," uvedl kouč.

"Inkasujeme po zbytečných ztrátách balonu. Je to nezkušeností těch hráčů. Nedokážeme proměnit slibnou šanci, kterou by zkušený fotbalista uklidil do brány. Což nás stojí zápas," dodal Jareš.

Šest kol před koncem má poslední Stříbro velkou ztrátu na své konkurenty.

"Zbytek soutěže chceme nějak dohrát a poté si říct s vedením, co bude dál. Polovina mužstva ještě hraje za dorost a bude v něm pokračovat. Jestli se zruší B tým a udělá se jeden tým, aby bylo osmnáct hráčů a byla konkurence. Takhle to lepit dál je špatně," tvrdil trenér, který mužstvo Stříbra vede od jarní fáze této sezony.

Jareš neví, jestli Baník do příští sezony přihlásí nižší I. A třídu a jestli bude u mužstva pokračovat.

"Musíme si s vedením klubu sednout a všechno probrat. Mé pokračování? Nevím, nejsem úplně rozhodnutý," konstatoval Jindřich Jareš.

