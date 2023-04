Velká smůla, bohužel už zase. Fotbalisté SK Klatovy 1898 měli v sobotu odehrát svoje domácí utkání 22. kola FORTUNA divize A proti Hořovicím, s nimiž na podzim remizovali 1:1. Odveta se ale kvůli počasí a špatnému terénu odkládá na 10. května (od 18 hodin).

7. kolo FORTUNA divize A: SK Hořovice - SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:1 (0:1). | Foto: Deník/Martin Mangl

Pokud to situace dovolí, další zápas by klatovští fotbalisté, kteří letos bojují o záchranu, měli sehrát ve středu od 17 hodin na půdě Tochovic. Na Příbramsku půjde o dohrávku odloženého 17. kola. V sobotu pak Západočeši odcestují do Plzně, kde se dopoledne v krajském derby utkají s domácím Petřínem.

Hrát se podle původního plánu o víkendu bohužel nebude i jinde. Sobotní utkání 22. kola krajského přeboru mezi SK Rapid Plzeň a Nepomukem bylo rovněž odloženo, o náhradním termínu se teprve jedná. Fotbal dostal stopku i ve Lhotě, kam měl v sobotu přijet vedoucí tým soutěže FK Tachov. Náhradní termín tohoto zápasu už byl stanoven na 16. května od 18 hodin. Nebude se hrát ani v Černicích, kam měla dorazit rezerva plzeňského Petřína.

Na Chodsko skáčou Klokani. Mladý a kvalitní tým, upozorňuje střelec Domažlic

Kluby se ovšem velmi rychle domluvily, že utkání sehrají na umělé trávě SK Petřín, a o hodinu déle než bylo původně v plánu (nový čas výkopu je v 17.30 hodin). Vzhledem k neutuchajícím provazům deště se dá očekávat, že se během soboty odloží i další zápasy napříč různými soutěžemi i kategoriemi.

Na to například nechtěli čekat na jihu Čech, konkrétně na Táborsku, kde tamní Sportovně technická komise Okresního fotbalového svazu Tábor odložila kompletní program všech okresních soutěží, a to na víkend 17. a 18. června.

Stříbro pyká za chybějící atestaci. Trest? Kontumace a tučná finanční pokuta