Trenér ocenil bojovnost svých svěřenců a pochválil je za to, jak se vyrovnali se svými zdravotními problémy. „A i s tím, že se ne úplně fotbalově dařilo. Ale vůlí a nasazením jsme dokázali vyhrát a upevnit si druhé místo,“ potěšilo Jaroslava Ptáka.

Ve 49. minutě dal uklidňující branku Fišer, který po půlhodině hry vystřídal Beneše. „Akce začala výborným presinkem Slámy. Druhý poločas jsme hráli převážně na polovině hřiště domácích, kteří se snažili urputně bránit. My jsme se snažili přidat třetí gól, ale ve finální fázi jsme byli zbrklí a chyběla nám i kvalita. Přesto jsme utkání dovedli bezpečně do vítězného konce,“ tvrdil Pták.

„Do utkání jsme vstoupili bez Hudce, Bulaieva a Tonky, přičemž Viterna, Kořínek a Šuranský nastoupili vzhledem ke svému zdravotnímu stavu s velkým sebezapřením. Domácí nastoupili s chutí rozhodnout hned na začátku. Byli jsme na to připraveni, a tak úvod utkání byl vyrovnaný. Nám se přiliš nedařilo kombinovat, chyběly nám náběhy, větší pohyb bez míče, proto jsme hráli netrpělivě a často chtěli obranu soupeře překonat dlouhými přihrávkami. Postupně jsme ale začali hrát víc po zemi a vyšla nám průniková přihrávka, kterou Beneš proměnil ve vedoucí gól. To jsme již měli hru ve své moci a domácím nic nedovolovali,“ řekl klubovému webu trenér Tachova Jaroslav Pták.

