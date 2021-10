„A rozhodně nezklamali,“ pochvaloval si Bublík, že i na na ně může mít obrat v zápase kladný dopad. „Už jsme to po sérii porážek potřebovali,“ oddechl si trenér Bolevce, který je optimistou. „V zimě bude umělka výhodou, potrénujeme a uděláme všechno pro to, abychom krajský přebor zachránili,“ slíbil Bublík.

„Nejsem trenér, který by se vymlouval, že mu někdo chybí. Chyba byla jinde, i když Tomáš je gólový hráč," doplnil kouč Nepomuku.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.