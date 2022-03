Jaká byla morálka mužstva? Když prohráváte 0:6, na hřiště se vám asi nechce, ne?

Na utkání jsme odjeli se sedmnácti hráči. Na čtvrtečním tréninku se nám zranil útočník a střelec Adam Kohut a v trestu je Giuseppe Lanfranchi. Takže jsme hráli bez dvou stabilních útočníků. I tak si myslím, že jsme byli trochu ustrašení z toho, že hrajeme s Domažlicemi B. Soupeř měl v sestavě čtyři fotbalisty z třetiligového A týmu a jejich kvalita byla znát. Do 15. minuty jsme měli náznaky dvou brankových příležitostí, ale nedotáhli jsme je do finální fáze. Od 20. minuty, kdy se Domažlice B krásným gólem trefily, nám to tam začalo padat. Udělali jsme chyby včetně našeho gólmana, ale jako tým jsme po první půli prohrávali 0:6. Doufám, že se z toho oklepeme.

V sobotu máte doma Radnice. Poté jedete do Horní Břízy. To je těžký los. Nevybavuje se vám podzim, kdy jste za tři body vyhráli až po deseti zápasech?

Na podzim jsme začali lépe, protože doma jsme s béčkem Domažlic prohráli jen 1:2 po vyrovnaném zápase. V neděli v Domažlicích jsme dostali velkou facku, která nás třeba včas probere, abychom v dalších utkáních bodovali. V Domažlicích jsme mohli jen překvapit. Proti Radnicím by se měl vrátit třemi zápasy potrestaný Lanfranchi, takže v ofenzivě vzroste síla.

V čem je síla Radnic?

Určitě ve zkušeném trenérovi a hráčích. Někteří fotbalisté Radnic prošli divizními Rokycany. Pan Aubrecht vhodně složil tým z místních hráčů, věděl, co dělá. Proto Radnice bodují, o víkendu vyhrály nad Holýšovem. I když je v zimě opustil Kroc, tak kvalita týmu zůstala. Myslím si, že se budou držet v popředí tabulky.

