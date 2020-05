Marku, jak dlouho se aktivně věnujete fotbalu?

Teprve od léta 2018, takže to za chvíli budou tři roky.

Aha, předtím jste fotbal tedy nikdy nehrál?

Závodně ne, ale dělal jsem deset let atletiku.

Na co jste se v ní zaměřoval?

V atletice jsem byl vždycky všestranný. Nejvíce mi šly hody, ale posledních pět let jsem se věnoval desetiboji.

Proč jste s atletikou přestal?

No, už mě moc nebavila…

Zpátky k fotbalu. Jaký je váš oblíbený fotbalista?

Určitě Lionel Messi. Ale kdybych si měl vybrat oblíbeného hráče, který nastupuje na stejném postu jako já, byl by to Trent Alexander Arnold.

Takže fandíte Barceloně nebo Liverpoolu, že?

Barceloně. A z českých klubů pak Viktorii Plzeň.

Vaše fotbalová kariéra má zatím poměrně jepičí život. Přesto se zeptám – jaký je váš doposud největší fotbalový zážitek?

Pro mě už je zážitek jen to, že si mohu zahrát s klukama, se kterými hraju.

Ve Stříbře nastupujete na pravém kraji obrany. Cítíte se tam nejlépe nebo byste radši hrál na jiném místě?

Myslím si, že pozice pravého beka mi vyhovuje ze všech nejvíce (úsměv).

Jaký je váš aktuální fotbalový cíl nebo sen?

Určitě bych moc rád se Stříbrem postoupil z přeboru někam výš.

I přes svůj mladý věk už pravidelně dostáváte příležitost mezi muži. Jste členem základní sestavy Stříbra. Jaký je podle vás největší rozdíl mezi mládežnickým a dospělým fotbalem? Byť chápu, že vzhledem k pozdějšímu začátku srovnání nemáte…

Skoro ve všem, ale kdybych měl být konkrétní, tak uvedu rychlost, tvrdost a fyzickou i taktickou vyspělost.

Baník v současné době vede jako hlavní trenér Jan Kraus. Jaký je?

Jako člověk je to skvělý chlap. Co se týče samotného trénování, má jiné způsoby a styl než náš předchozí kouč (Jakub Eliáš – pozn. autora). Myslím si, že ještě chvíli potrvá, než si na to zvykneme a všechno si sedne ..

Mrzí vás, že letošní sezona amatérských soutěží byla předčasně ukončena? Myslíte si, že by se dala dohrát ještě později?

Určitě mě to moc mrzí. Je to aktivita, který mi zaplní pět dní v týdnu. Teď mám kvůli ukončení spoustu volného času. Ale s rozhodnutím ukončit fotbalové soutěže souhlasím. Podle mě by bylo nemožné to dohrát později.

Jaké další sporty kromě fotbalu a atletiky máte rád?

Skoro všechny – hokej, florbal, lyžování, tenis nebo třeba basketbal…

Jakým způsobem se od fotbalu nejvíce odreagujete?

Já se odreaguji právě fotbalem, nikoliv naopak…

Udržujete se v současné těžké době nějakým způsobem v kondici?

Jasně. Běhám a posiluji…

Jste jedináček nebo máte nějakého sourozence?

Mám, jednoho. A také hraje fotbal.

Máte nějaké motto, podle kterého se v životě řídíte? Případně jaké?

Jaký si to uděláš, takový to máš (úsměv).