Hraji od sedmnácti nebo osmnácti let, bude mi šestadvacet, ale v krajském přeboru jsem video ještě nezažil. Myslím si však, že může pomoci. V kabině máme připravenou telku, takže trenér v tom bude pokračovat.

Podle mě šlo o to ukázat opravdu ty největší hrubky, které děláme. To jsou věci, které člověk asi ví, když je udělá. Ale je třeba si je ukázat přede všemi.

Bylo to tím, že sestava byla improvizovaná. Od začátku sezony jsme měli každý zápas jinou sestavu, takže pak si hra těžko sedá.

První poločas byl vcelku vyrovnaný. Prohrávali jsme 0:1, ale na konci první půle jsme srovnali z penalty. V kabině nám trenér řekl, ať na ně vlítneme, tak jsme ho poslechli a začalo nám to tam padat. Během dvaceti minut jsme dali čtyři góly a bylo po zápase. Pokud bychom nedostali červenou kartu v 70. minutě, tak bychom možná vyhráli větším rozdílem. Zápas nám sedl. Poprvé jsme byli v plné sestavě, tedy kromě jednoho hráče. Což udělá hodně, protože v našem případě byl problém už od začátku sezony, že chybělo moc lidí a lepilo se to dorostenci a mladými kluky.

Co bylo klíčové pro zisk tří bodů?

Až v jedenáctém utkání krajského přeboru dokázali fotbalisté Stříbra vyhrát za tři body. Jasným výsledkem 5:2 porazili doma v sobotu odpoledne silný Chotíkov. Díky tomu se Stříbro odlepilo z posledního 16. místa na 14. příčku. „Až na pár výjimek jsme od začátku sezony nepředváděli špatné výkony. Jenže nechtělo si to sednout, ale teď výhra konečně klapla. Tři body jsou doma, pozápasová radost byla velká, protože jsme to konečně zlomili,“ těšilo útočníka Stříbra Adama Kohuta, který Chotíkovu vstřelil dva góly.

