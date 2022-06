Domácí borci tak dali ten nejkrásnější dárek asistentovi trenéra Jaromíru Myslivečkovi, jenž v den zápasu slavil kulaté osmdesátiny. „I když Domažlice nepřijely v nejsilnější sestavě, kluci mě moc potěšili. Byl to ale těžký zápas, který se rozhodoval po změně stran. Mladí hráči Jiskry nezvládli druhý poločas takticky, my naopak proměňovali brejky, které se nám naskytly,“ těšilo Myslivečka, jenž kromě tří bodů dostal k významnému jubileu několik krásných dárečků. „Mimo jiné moc pěkný obraz s mojí velkou podobiznou a myslivecký klobouk,“ prozradil Mysliveček, jemuž kamarádi už léta přezdívají Hajnej. „Bylo to moc hezké a milé od všech, kteří tam byli,“ dodal dojatě.