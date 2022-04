Od začátku sezony nastřílel čtyři branky, což je na obránce slušná bilance. „Asis tím souhlasím. Většinou dám gól hlavou nebo z dorážky. Na trestňáky a střely máme v týmu jiné hráče,“ vysvětlil obránce Jiskry B.

Hojda potvrdil, že trenér Pavel Javorský vyžaduje po obráncích, aby i útočili. „Ale vždy začne tím, aby obrana fungovala hlavně dozadu. Útočení je nadstavba, ale když máme míč na nohou, hrajeme tak, že se stopeři roztáhnou a my krajní obránci se posuneme na křídlo. Záleží také na tom, s kým hrajeme, a jak se zápas vyvíjí. Ale určitě po nás trenér chce, abychom útočili,“ konstatoval Hojda.

Odchovanec postřekovského a domažlického fotbalu je stálým členem B týmu Jiskry. „S áčkem jsem byl letos na přátelském zápasu s Bohemians Praha B,“ dodal.

„Za Domažlice hraju od starších žáků,“ doplnil fotbalista.

Domažlická Jiskra B si v krajském přeboru počíná suverénně. Jedenáct kol před koncem soutěže vede tabulku o 15 bodů. „Na tabulku se díváme skoro každý den a pořád ji řešíme. Nicméně neustále to bereme tak, jako bychom žádný náskok neměli, a do každého zápasu jdeme vyhrát. Nechceme nic podcenit, abychom si hloupě nezkazili závěr. Do konce zbývá jedenáct utkání, hraje se ještě o hodně bodů, takže nemáme nic jistého. Věřím ale, že si vedení pohlídáme, aby nedošlo na nějaké překvapení,“ tvrdil Hojda.

Vítěz krajského přeboru postoupí do divize. Hráči béčka Domažlic by chtěli hrát vyšší soutěž, ale vedení klubu tomu nebylo v minulosti nakloněné. „Nevím, jak je to teď. Předchozí dvě nedohrané sezony jsme vždy skončili první, ale nepostoupili jsme. Všichni bychom si chtěli zahrát divizi, ale nedokážu říct, jak to bude, pokud vyhrajeme soutěž. To je otázka na pana Ticháčka (prezident fotbalové Jiskry Domažlice, pozn aut.). Nemyslím si, že bychom v divizi byli za outsidery i s ohledem na to, že máme třetiligové áčko, takže by se sestava namíchala a obstáli bychom,“ věří Miroslav Hojda.

