„Proti Černicím jsme měli dobrý nástup, protože z druhého nebo třetího útoku jsme z pravé strany nastřelili balon do malého vápna mezi gólmana a obranu a soupeř si míč srazil do brány. Takhle to chceme hrát, protože pro obránce je pak těžké odkopávat míč,“ uvedl trenér Tachova Jaroslav Pták.

Po půlhodině hry zvyšoval na 2:0 Sláma. „Do našeho druhého gólu se hrálo víceméně vyrovnaně. Měli jsme více ze hry, ale trochu nám vázla kombinace, neproměňovali jsme šance. Po druhém gólu jsme se uklidnili, kontrolovali jsme hru, přehrávali jsme soupeře a přidávali góly. Vystřídal jsem čtyři hráče, abych je pošetřil na víkendový mistrák proti Bělé. Také naši mladíci hráli výborně. Hráli jsme dobře a myslím si, že jsme byli lepší než soupeř,“ řekl Pták.

Jakou váhu dáváte poháru?

Další kolo by se hrálo v týdnu, protože o víkendu už budou mistráky. Pro nás je problém dát kluky dohromady, jelikož někteří z nich pracují v Německu. Nicméně můžeme sáhnout do dorostu. Ve třetím kole bych si přál kohokoliv kromě Nýrska, nechceme tam, protože je to z Tachova daleko. S jídlem roste chuť, a proto jsem už slyšel hlasy od našeho vedení, že chceme pohár vyhrát…

Prioritou je však postup do krajského přeboru…

Ano, dávám přednost postupu. Pro mě není důležitý pohár. Nicméně dostáváte se pod tlak, protože v poháru vyhrajete jeden zápas, pak druhý, a najednou slyšíte, tak už vyhrajte pohár. Jednou už jsem byl s Tachovem ve finále, v němž nás porazil Chrást. Tehdy jsme doma vyhráli o dva góly, ale oni nás porazili v Křimicích. Prohra nás dost mrzela, hodně jsme chtěli vyhrát. Myslím si, že letos máme šanci zvítězit, protože ostatní trenéři tvrdí, že máme super tým. Možná by stálo za to pokusit se vyhrát, ale nechci to udělat na úkor postupu do krajského přeboru.

Tachov se proti Trstěnicím rozstřílel až po půli

Jak byste zhodnotil zimní přípravu?

Nenapadl sníh, takže jsme stále měli upravenou plochu. Fyzickou kondici jsme nabírali na hřišti pomocí krátkých a dynamických věcí. Myslím si, že dynamika a rychlost jsou teď vidět. Zimní příprava se povedla, kromě jednoho nebo dvou lidí, kteří byli zranění a doléčují se, mají všichni natrénováno.

Proč v posledních dvou zápasech nehrála ukrajinská posila Oleksandr Khymanych?

Saša se zranil a má dlouhodobé problémy s kyčlí. Už je zdravý a hrál za béčko. O víkendu v Bělé může nastoupit, protože jsme už vyřídili jeho transferkartu. Saša je šikovný, technický záložník, který hrál na Ukrajině druhou ligu.

Proti Černicím nehrál ani Danyil Bulaiev. Co je s ním?

Dan nehrál proto, že měl vysoké horečky.

Tachov vypráskal Staňkov deseti góly. Kanonýr Hudec skóroval třikrát