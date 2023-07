Dvě přípravná utkání jsou podle něj dostačující i s ohledem na to, že v trénincích hráči podstupují modelová utkání. "Chceme se vyhnout i případným zraněním, protože s tím máme špatné zkušenosti z předchozí přípravy, kdy jsme hráli čtyři nebo pět přátelských zápasů, ale spíš nám to ublížilo. Navíc jsme hráli baráž, letní pauza je hodně krátká, takže chceme pošetřit síly a připravit se na důležitější boje v zápasech o body," vysvětlil Zaoral.

V příští sezoně už u toho nebudou zkušený stříbrský odchovanec Radek Dyk, který přestoupil do Lhoty. Ondřej Pavlas se po zranění cche rozehrát v nižší soutěži v Erpužicích. "Největší ztráta je asi v Radku Hřebíkovi, který odchází do Křimic. Od sedmnácti let kope za áčko, nikdo ho nikdy nezlanařil jinam, ale teď se ve svém pozdějším věku rozhodl vyměnit dres," mrzí asistenta trenéra Lukáše Pleška.

"To jsou docela dost citelné odchody, takový nepříjemný průvan. Ale jsme na to trochu zvyklí, počítali jsme s odchody jmenovaných," dodal Zaoral.

Tachov v přípravě přehrál divizní Hvězdu. Trenéra potěšil výkon nových hráčů

Z plzeňského Petřína přichází mladý brankář Martin Pejřimovský, ze Senka Doubravka ofenzivní fotbalista Jan Bělohlav a z Křelovic Jan Vacín. "Honza Bělohlav je mladý hráč, musí se rozehrát, protože byl zraněný, v minulé sezoně toho tolik neodehrál. Může být platný hráč a myslím si, že do našeho mladého týmu zapadne jako fotbalista i jako člověk. Ofenzivně laděný a rychlostně vybavený fotbalista, ještě uvidíme, kam ho posuneme v sestavě. Pomůže nám svojí bojovností, zarputilostí, protože málokdy vypustí souboj. Honza Vacín je také mladý hráč, pár let nastupoval v okresním přeboru. Viděl jsem ho v několika zápasech, je to inteligentní fotbalista, myslím si, že by měl zvládnout vyšší soutěž," uvedl asistent kouče Pleška.

Po zranění se vrací Dominik Tůma, který Stříbru chyběl celé jaro. "Dominik je také jeden z kvalitních hráčů a určitě by nám měl pomoct," doplnil Zaoral.

Kvůli nedostatku zkušených fotbalistů na trhu se Baník soustředí na výchovu z vlastních zdrojů. "Odchovanci mají kvalitu a potenciál. V závěru sezony i v baráži nastupovala spousta dorostenců a mladých kluků a v baráži jsme odvedli dobrou práci, od které se můžeme odrazit dál," je přesvědčen.

Baník hrál dvě sezony za sebou baráž, a tak cíle zůstávají skromné. "Nechci říkat, že budeme hrát jen o záchranu. Naším cílem je zabudovat nové hráče z vlastní líhně, někteří mladí kluci hrají krajský přebor už dvě tři sezony. Mělo by nám pomoci, že jsme se dvakrát zachránili v baráži, což také není jednoduché. Věřím, že výkony mladých porostou," konstatoval Lubomír Zaoral.

Baník se na odvetu připravil, přehrál Kralovice a zůstává v krajském přeboru