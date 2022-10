„Počítali jsme s tím, že budeme hrát o záchranu. Samozřejmě bychom chtěli mít více bodů a dál se budeme pokoušet o co nejlepší výsledky, které už rok a půl nemáme. Herně občas není klukům co vytknout, bohužel děláme individuální chyby, schází nám zkušenosti vzadu i vpředu včetně střelce, který by každý zápas proměnil šance,“ řekl hrající trenér Baníku Stříbro Lubomír Zaoral.