Zimní příprava: SK Klatovy 1898 - TJ Jiskra Domažlice B (žlutí) 8:3.Zdroj: Jindřich Schovanec

V čele tabulky si navíc vytvořili luxusní devítibodový náskok před druhými Radnicemi, a to se bude hladovým naháněčům dotahovat opravdu velmi těžko. „Jiskra je kvalitou úplně někde jinde,“ shodli se trenéři ostatních družstev.

Benfiku, jak se záloze třetiligových Domažlic přezdívá, ovšem během zimní přípravy trápil covid, a když se do toho přimotala i celá řada zranění, musely být některé přátelské zápasy dokonce odloženy. „Snad se dáme do začátku jara dohromady,“ přál si hrající trenér Javorský, jenž dal na podzim devět branek a v tabulce kanonýrů mu patří pátá příčka.

Druhou pozici z podzimu budou ve druhé polovině ročníku obhajovat fotbalisté Radnic, nováčka elitního přeboru kraje. „Chceme se každému postavit čelem. Každý získaný bod je pro nás bonusem. Chceme sbírat body a být v tabulce co nejvýš, ale rozhodně nemyslíme na to, že bychom naháněli Domažlice,“ zůstává nohama na zemi kouč Radnic Pavel Aubrecht.

Do čtvrtého místa budou chtít na jaře skončit aktuálně bronzové Vejprnice. „Domažlice jsou velkým favoritem. My bychom jim chtěli aspoň trochu zatopit. Ale hlavní cíl je skončit do čtvrtého místa,“ říkal upřímně jeden z trenérů Slavie Roman Baxa.

Záchranářské starosti naopak čekají fotbalisty posledního Bolevce nebo Zruče, která sice jako jediná porazila béčko Domažlic, ale v tabulce je předposlední. „Nemáme co ztratit, budeme bojovat,“ slíbil fanouškům trenér Jan Kraus, jenž tým v zimě převzal po Férenci Róthovi.

Pořádná fuška čeká ve druhé polovině sezony i čtrnáctý Rapid, jenž je na tom pouze o jeden bod lépe než Zruč s Bolevcem. „Nejsme v dobré situaci a bude to nejspíš víc o hlavě než o nějaké fyzické kondici. Chceme se vyhnout baráži, ale to vám řekne každý, kdo je tam dole namočený,“ prohlásil trenér klubu z Lopatárny Pavel Šimsa. Ať už jaro v přeboru dopadne jakkoliv, jedno je jisté: fotbaloví fanoušci se mají na co těšit…

