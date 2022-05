„Všichni víme, o co hrajeme. V naší situaci jsou to nesmírně cenné body,“ pochvaloval si po sobotní výhře s Holýšovem stříbrský kouč Lukáš Pleško.

„Ale soupeř nám to hodně usnadnil. Takhle odevzdaný Holýšov už jsem dlouho neviděl,“ doplnil bývalý ligový fotbalista. A jeho protějšek na lavičce Holýšova to potvrdil. „Zaspali jsme začátek utkání, domácí šli rychle do vedení,“ říkal Jiří Jakš.

Stříbro poslal do vedení už ve čtvrté minutě Tomáš Bůžek, ještě do poločasu se pak dvakrát prosadil Giuseppe Lanfranchi. „A o výsledku bylo prakticky rozhodnuto, srazily nás vlastní hrubky,“ litoval holýšovský kouč.

Jeho tým pak dorazil čtvrtým gólem v 53. minutě Marek Vyšín, holýšovský Stanislav Marek už potom jen snižoval na konečných 4:1.

„Na Holýšovu bylo znát, že mu ve středu pole chyběl zkušený Černohorský. „Na-opak naši kluci, zejména Radek Skopový, zahráli velmi dobře. S Radkem Dykem jasně přehrávali jejich středové hráče a to bylo rozhodující,“ viděl Lukáš Pleško největší rozdíl ve hře obou celků.

Stříbro protrhlo střeleckou smůlu. Gólový rozdíl mohl být větší, tvrdí Pleško

Stříbro doma naplno zabralo po dvou porážkách na vlastním hřišti – s Nýrskem 0:2 a po penaltách i s plzeňským Rapidem.

„Ten zápas mě vyvedl z míry, protože jsme si doma nevypracovali žádnou šanci. Ani náznak, že bychom mohli dát gól,“ okomentoval Pleško bezbrankovou remízu s plzeňským celkem, po níž následovala ještě porážka v Nepomuku (0:3).

„Ale tam už jsem byl spokojenější. Kluci bojovali, dřeli,“ vrátil se ještě trenér Stříbra k další porážce.

Ta znamenala propad tabulkou, až teď se po dvou výhrách v jednom týdnu už přece jen bude dýchat jeho svěřencům lépe.

Ale vyhráno zdaleka není. Už v příštím kole čeká Stříbro těžký zápas, v sobotu hraje od 17.30 hod. ve Lhotě.

