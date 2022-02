Co se vám honilo hlavou?

Myslel jsem si, že po třetím nebo čtvrtém gólu jsou kluci odevzdaní. Ale pak jsem si uvědomil, co všechno měli v týdnu v nohách. Tréninky byly časově dlouhé a náročné, takže se to mohlo naakumulovat. V úterý na tréninku bude hodnocení zápasu asi mírnější, než jsem původně chtěl. (úsměv)

Proč hráči dostali na tréninku zabrat prakticky na konci přípravy?

Bylo to cílené, hodně zaměřené na rychlost. I když v zápase měli kluci těžké nohy, tak nechci snižovat výborný výkon soupeře. Kluci petřínské devatenáctky byli pohybliví, techničtí, rychlí a někteří naši hráči na ně nestačili. Výhodou Petřína U19 je, že denně spolu trénují, jsou sehraní. To je znát. Petřín nám ukázal, jak se má všechno dělat v rychlosti a v pohybu. Což my jsme nedělali, a tak nás přehráli. Jde o rychlost provedení. Nehledě na to, že byli hodně produktivní, protože gólem potrestali asi 90 procent našich chyb.

Neměli byste i přesto Petřín Plzeň U19 porážet?

Viděl jsem je asi ve dvou zápasech, v nichž porazili muže divizních Mariánských Lázní pět nebo šest jedna. Na toho druhého soupeře si nevzpomenu.

V předchozích přípravných zápasech jste měli problémy se sestavou…

Teď jsem musel nechat doma tři nebo čtyři zdravotně nakřáplé kluky. Kromě Adama Kohuta, který by hrál v základu, jsme byli kompletní. Na nedostatek hráčů se nemůžeme vymlouvat.

Jaký bude závěr přípravy?

O víkendu hrajeme s Baníkem Most-Souš. Příští týden se utkáme s Malesicemi a pak už bude první mistrák v krajském přeboru. Budeme trénovat intenzivně, ale se zaměřením na herní kombinace, zakončení, střelbu nebo držení balonu.

