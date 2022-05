"Chtěli jsme do utkání vstoupit aktivně a rychle vstřelit branku, ale bohužel při první šanci hostů si náš vracející bek natáhl sval, stačil se ještě vrátit s útočníkem, který ho nastřelil do ruky a byla z toho penalta. Před vyrovnávací brankou i po ní jsme měli tři čtyři šance. Po standardce na polovine hřiště soupeře jsme nezachytili rychlou rozehrávku do naší obrany a protiútok Zruče skončil gólem. Hosté měli menší šance, ale našeho gólmana neohrozili. Hrálo se v naší režii. Ve druhé půli hráli hosté ze zabezpečené obrany a my jsme se těžko dostávali do šancí," hodnotil zápas asistent trenéra Stříbra Luboš Zaoral.

Lanfranchi: Řekli jsme si, že situaci s penaltou hodíme za hlavu

Baník nezvládl klíčový zápas o udržení v soutěži, a tak po zápase zavládlo velké zklamání. "Rozpadá se nám sestava, protože máme spoustu zraněných a další přibývají. Doufáme, že se uzdraví, abychom byli v co nejsilnější sestavě," přeje si Zaoral.

Tuto sobotu hraje Stříbro na hřišti šestých Vejprnic. "Uvidíme v týdnu, jací hráči se nám uzdraví a v jakém tam pojedeme složení, protože máme dost otazníků. Ale určitě nemáme co ztratit a už musíme hrát o všechno," velí asistent trenéra Lukáše Pleška.

Zaoral je přesvědčen, že se Stříbro ještě může vyhnout baráži za velké shody náhod. "Nám zatím ta šťastná náhoda nevychází. Ale nechceme se na to vymlouvat, je to fotbal,nedaří se a musíme zabojovat. Doufám, že do toho kluci dají všechno a popereme se o to,"prohlásil Luboš Zaoral.

