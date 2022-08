Na lince Stříbro – Tachov došlo k výměně dresů, protože Lanfranchi a Vejvoda posílili Tachov. Do Bezdružic odešel Korynta a do Černošína Kohut.

Z Bělé nad Radbuzou přišel Sobolík, z B týmu se přesunuli Demjan a Mikulovský, na fotbalové Sportovní a podnikatelské střední škole Plzeň ukončil studium Benedikt a ze stříbrského dorostu přišli Hodek, Čížek a Donate.

Tachov má střelce Hudce, ale získal Lanfranchiho. Pták chce totiž rozložit góly

„Na papíře to vypadá, že jsme oslabili, ale podle mě se tým okysličil. Hráči, kteří odešli, budou chybět, protože každý z nich měl kvalitu a byli u nás dlouho. Uvidíme, jak se nám bude dařit,“ uvedl trenér Stříbra Lubomír Zaoral.

Z archivu: Fotbalisté TJ Baník Stříbro (bílí).Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

Aleš Mikulovský pomáhal Stříbru proti Žákavě v baráži o udržení krajského přeboru. „Je to zkušený fotbalista, který může nastoupit na jakémkoliv postu. Takže budeme rádi, když bude zapojený do A týmu. Petr Demjan je rovněž ostřílený fotbalista soutěžemi v Plzeňském kraji. Honza Benedikt se k nám vracel a trénoval s námi celou minulou sezonu s tím, že bude u nás pokračovat. Lukáš Sobolík přišel z Bělé, ale nehrál, protože tři čtvrtě roku byl zraněný. Měl by nám trochu pomoci i výškově a v defenzivní činnosti, odkud nám odešli dva hráči,“ vyjmenoval Zaoral.

Okulu po letech opustil kapitán, tým posiloval jen z vlastních zdrojů. Co cíle?

Stříbro mělo vytipované další fotbalisty, ale přestupy nakonec nevyšly. Mužstvo trénovalo od 12. července dvakrát týdně, ale někdy trenéři vložili třetí trénink.

„I když je čas dovolených, tak se hráči scházeli ve slušném počtu. Na tréninku nás není méně než dvanáct. Je to i díky tomu, že se s námi zapojili dorostenci. Tréninky mají jinou úroveň, když je na nich více hráčů. Mladí kluci musí fotbalově růst, proto jim dáváme příležitost už v tak nízkém věku,“ řekl Lubomír Zaoral. Sezonním cílem Stříbra je záchrana krajského přeboru a zabudovávat dorostence do týmu mužů.

Soupiska TJ Baník Stříbro - podzim 2022

Brankáři: Luboš Dolejš (98), István Locker (99), Petr Hohler (07). Obránci: Radek Hřebík (89), Petr Demjan (91), Ondřej Pavlas (93), Marek Vyšín (01), Jan Pospíchal (00), Martin Vyšín (06), Lukáš Sobolík (00). Záložníci: Dominik Tůma (95), Radoslav Dyk (86), Radek Skopový (99), Jiří Kolena (02), Zbyněk Pašek (02), Daniel Kasl (02), Jan Benedikt (03), Martin Haas (05), Martin Hodek (06), Dominik Čížek (06). Útočníci: Tomáš Bůžek (90), Aleš Mikulovský (86), Ondřej Kertis (00), Viktor Gontkovič (04), Dominik Donate (06). Přišli: Sobolík (Bělá nad Radbuzou), Benedikt (konec na SPSŠ Plzeň), Demjan a Mikulovský (B tým), Hodek, Čížek a Donate (dorost). Odešli: Lanfranchi a Vejvoda (Tachov), Korynta (Bezdružice), Kohut (Černošín). Trenéři: Lukáš Pleško a Lubomír Zaoral. Vedoucí mužstva: Pavel Šujan.

Nováček chce do elitní trojky. Největší favorit? Tachov, zní z petřínského béčka