Trenérem fotbalistů Baníku Stříbro, který spadl z krajského přeboru do I. A třídy, bude Václav Bezdička. Ten naposledy působil jako asistent trenéra ve Lhotě. Jedenapadesátiletý kouč nahradil Jindřicha Jareše.

"Museli jsme sáhnout do cizích vod, protože Stříbro je přebrané," vysvětlil šéf stříbrského fotbalu Jiří Kertis.

Cílem posledního týmu tabulky krajského přeboru minulé sezony bude stabilizovat kádr a poté se vrátit do krajského přeboru. "Tvoříme kompletně nový realizační tým. Okamžitý postup je věc, která se nikdy nepovede. Chceme vybudovat dlouhodobě konkurenceschopný tým. Od Vaška Bezdičky máme rozjednané příchody, ale budou i některé odchody. Konkrétnější budeme za dva týdny," řekl Kertis.

V krajském přeboru Baník doplácel na nezkušenost a mládí. Hráči dělali na hřišti jednoduché chyby a po prvním gólu se víceméně sesypali. "Kádr chceme doplnit staršími zkušenými fotbalisty. To je základ," uvedl Kertis.

Stříbro se chce vyhnout osudu Staňkova, který po loňském pádu z krajského přeboru nezvládl ani I. A třídu a spadl do I. B třídy. "Vzhledem k tomu, že jsem realista, tak možné je úplně všechno. Ale děláme všechno pro to, abychom udrželi minimálně I. A třídu, a až se kádr stabilizuje, tak postoupili do krajského přeboru," prohlásil Jiří Kertis.

V prvním kole I. A třídy bude hrát Stříbro 10. srpna doma s Žákavou.