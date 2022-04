Tlumačov zůstává v tabulce soutěže desátý s 28 body, Stříbro si polepšilo posunem na 12. příčku a má 24 bodů.

Už v sobotu od 17 hodin čekají obě mužstva utkání 23. kola krajského přeboru. Baník Stříbro hraje doma s osmým Holýšovem, Tlumačov zajíždí na hřiště pátých Vejprnic.

Pavel Čadek (Tlumačov): Je to nepříjemná ztráta bodů, které budeme muset dohnat v jiných zápasech. Teď nám to nejde, je na nás deka, hrajeme špatně a neproměňujeme šance. Proti Stříbru jsme se do šancí ani nedostávali a předvedená hra nebyla dobrá. Musíme se z toho vyhrabat a získávat body, abychom se zachránili. Bodový polštář se tenčí a před sebou máme těžké soupeře. Jestli začínáme být nervózní…? Začínáme o své situaci přemýšlet. Konkurentům rozdáváme body, takže náskok se tenčí a musíme nějaké zápasy vyhrát. Pokud nevyhrajeme tři nebo čtyři zápasy do zbytku soutěže, tak nemáme v soutěži co dělat. Čekají nás ještě Bolevec nebo Staňkov, a pokud je neporazíme, bude to špatné. Další kolo ve Vejprnicích nemáme co ztratit, takže tam pojedeme s čistou hlavou. Proti Stříbru od nás všichni čekali vítězství, což kluci měli v hlavách.

Lukáš Pleško (Stříbro): Kluci navázali na výkon v Nepomuku, kde jsem byl spokojen s výkonem. Prosadili jsme se gólově, i když ten brankový rozdíl mohl být výraznější, ale zaplaťpánbůh za tři body. V první půli jsme měli tři velké šance a jejich neproměnění nás mrzelo, protože soupeř nás ve druhém poločasu dostal pod tlak dlouhými balony. Měli jsme problémy s vysokými hráči Tlumačova a krajními hráči, ale kluci zvládli sbírat odražené míče a chodili i do rychlých brejků. Pomohl nám brzký gól, Radek Skopový nastřeloval tyčky nebo břevno, ale tentokrát krásně trefil levou šibenici. Hrajeme o záchranu a počítáme každý bod, takže díky výhře v Tlumačově se nám bude trochu lépe dýchat. Myslím si, že tři body povzbudí kluky na zápas s Holýšovem. Proti Holýšovu si budeme muset dát pozor na standardky a zkušeného Šperla.

