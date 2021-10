Fotbalisté Stříbra zdolali doma další silný tým krajského přeboru. Po výhře nad Chotíkovem (5:2) porazili v sobotním 12. kole soutěže druhé Vejprnice 3:2. Mezitím vyhráli ve Zruči 4:1. Pro mužstvo, které na vítězství za tři body čekalo až do 10. kola a bylo na posledním místě krajského přeboru, jde o třetí výhru v řadě.

Trenér Stříbra Lukáš Pleško. | Foto: Deník/Martin Mangl

„Je to super a tři body jsou skvělé, ale myslím si, že tentokrát jsme nebyli lepší, ale spíš šťastnější, protože Vejprnice měly velkou kvalitu a sílu. V závěru zápasu nás zatlačily a my jsme měly co dělat, abychom vítězství udrželi,“ řekl trenér Stříbra Lukáš Pleško.