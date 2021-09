Na poslední utkání ale bude chtít Baník, který se krčí na předposledním 15. místě tabulky, hodně rychle zapomenout. V domácím prostředí podlehl Nepomuku vysoko 1:7.

„Sice nám vyšel vstup do utkání, kdy jsme měli v prvních patnácti minutách několik šancí, ale branku jsme bohužel nevstřelili. Pak jsme začali kupit jednu individuální chybu za druhou a najednou jsme prohrávali o tři branky,“ vysvětloval asistent trenéra Stříbra Luboš Zaoral.„Nedá se říci, že bychom propadli úplně herně. Ideální to ale není. Každý týden lepíme sestavu, ani jednou jsme nehráli ve stejném složení. Nastupují i hodně mladí kluci, kterým ještě chybějí zkušenosti. Když to bylo o čtyři branky, už se to z naší strany sesypalo,“ přiznal kouč Baníku.

Klub z Tachovska se rozhodl v létě pro razantní obměnu kádru, a vše si tak teprve sedá. „Čekáme od kluků víc. Trochu bojujeme na hřišti s tím, aby si sedli herně mladší hráči s těmi zkušenějšími. Tam ta chemie zatím není ideální,“ pokračoval pobočník hlavního lodivoda Lukáše Pleška.Čekání Stříbra na první vítězství trvá tak i nadále.

„Doufali jsme, že by mohl přijít zlom v podobě výhry, která nás nakopne do dalších zápasů. Místo toho ale přišel takový debakl. Musíme to hodit za hlavu a poprat se o body v příštím kole v Holýšově,“ myslel již na následujícího soupeře Luboš Zaoral, který si je vědom, že jeho tým trápí produktivita.V osmi zápasech vstřelil Baník sedm branek. Brzy by se měl však vrátit zpět na hřišti klíčový hráč Stříbra.

„Máme problémy s předfinální a finální fází. Jsme málo aktivní na soupeřově půlce a netlačíme se tolik do vápna, jak bychom měli. Do tréninku se zapojil už Giuseppe Lanfranchi, který si utrhl v červenci stehenní sval. S jeho příchodem by měla přijít v naší hře určitá nadstavba v podobě kreativity a také schopnost vstřelit branku,“ vyhlíží Zaoral návrat šikovného ofenzivního hráče.

Zatím to vypadá na to, že Stříbro čeká tuhý boj o záchranu. „Záměrně jsme tým před sezonou omladili, přestože jsme tušili, že výsledky nepřijdou hned. Víme, že nás čeká boj o záchranu, a vše spíše směřujeme k jaru, kdy věříme, že přes zimu vše doladíme a dostaví se i výsledky,“ zůstává optimistou asistent trenéra.