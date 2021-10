Krátce po přestávce vstřelil Sláma vítěznou branku Tachova. V 86. minutě proměnil Hudec penaltu a v poslední minutě zápasu na konečných 4:1 skóroval Beneš. „Do druhého poločasu jsme do hry poslali Beneše a změnili ofenzivní rozestavění a naše hra dopředu se výrazně zlepšila. Brzy jsme se ujali vedení a chtěli jsme přidat i rozhodující branku. Stále jsme si vytvářeli další šance a kontrolovali utkání. Domácím i výrazně ubývaly síly, přesto se nevzdávali a bojovali o vyrovnání hlavně z rohů a dlouhých autů. Nakonec jsme přidali třetí branku a na závěr i čtvrtou a připsali jsme si velmi důležité body. Musím pochválit rozhodčí, kteří nechali hru plynout a řídili utkání s přehledem. Výborným výkonem tak přispěli ke kvalitě utkání,“ uvedl tachovský lodivod.

V Mochtíně Tachov vedl gólem Hudce z 10. minuty. Domácí srovnali za devět minut. „Branku jsme dali z dobře zahrané standardní situace a chvíli jsme vedli, domácí vyrovnali z naprosto stejné situace. Do konce poločasu jsme měli rozhodnout, bohužel jsme své příležitosti neproměnili,“ řekl trenér Tachova Jaroslav Pták pro klubový web.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.