V první půli domácí dali dvě branky. Trefili se Bulaiev a Hudec. Krátce po změně stran se prosadil Mráz – 3:0. V 75. minutě Svéradice snížily, ale dvě minuty nato skóroval opět Hudec. Čtyři minuty před koncem tachovský mladík Tobias Roháč vstřelil svůj první gól za muže a v 88. minutě uzavřel gólový účet Fišer – 6:1.

„Divákům jsme opět představili úplně nové tváře z dorostu, prakticky celá obrana byla nová a také v útoku jsme museli improvizovat. Hosté ale také přijeli oslabení, a tak se úvod utkání nesl až v příliš vysokém počtu nepřesností z obou stran,“ tvrdil trenér Tachova Jaroslav Pták klubovému webu.

Kouče potěšilo, že jeho svěřenci měli od začátku převahu. „Ale přestože jsme si vytvářeli šance, v jejich proměňování jsme byli zbrklí a naše koncovka nebyla dostatečně kvalitní. Útoky jsme hrnuli hlavně středem, kde jsme se jen těžko mohli prosazovat proti zhuštěnému bloku hostů. Hráli jsme si na Brazilce a chtěli akce dohrávat až do branky. Chyběla střelba a jednoduchost. Naštěstí jsme se díky důrazu ujali vedení ze závaru před brankou soupeře. To nás trochu uklidnilo a jako už poněkolikáté jsme druhou branku přidali v samém závěru poločasu,“ řekl Pták.

O přestávce hráče uklidňoval a nabádal je, aby zjednodušili hru a hráli přímočařeji. „Kluci si dali říct a druhý poločas už jsme hráli to, na čem jsme se domluvili. Vytvářeli jsme si jednu šanci za druhou a to už jsem věděl, že tam nějaké branky napadají. To se také dělo, a tak jsme mohli střídat všechny hráče z lavičky a dát příležitost dalším našim dorosteneckým nadějím. Nakonec dva z těchto mladíků i vstřelili branky, tak i za to jsem rád. Soupeř dohrával utkání zbytečně důrazně a bohužel to zraněním kotníku odnesl mladík Šroub, který rozšířil řadu našich zraněných hráčů,“ uvedl tachovský lodivod.

V sobotu od 16.30 hodin hraje Tachov na hřišti Mochtína. „Nyní nás čekají tři velmi náročná utkání za sebou, na která musíme dát naše marody dohromady a pořádně potrénovat, abychom tyto zápasy zvládli,“ uzavřel trenér Tachova Jaroslav Pták.