Hned zkraje ledna začali fotbalisté FK Tachov zimní přípravu. A i když jsou ve fázi nabírání fyzické kondice, čas je i na herní věci. „Ale není to žádné běhání po lese, všechno děláme na hřišti s míčem,“ upozorňuje v rozhovoru pro Deník tachovský trenér Jaroslav Pták.

„Jsou tam hodně dynamické věci, zaměřené na krátké intervalové úseky,“ upřesnil ostřílený lodivod, že v podobném duchu budou pokračovat ještě do konce týdne. „Potom začneme víc přidávat herní věci,“ dodal kouč FK Tachov.

Jeho tým už má za sebou také dva přípravné zápasy, nejprve doma prohrál s Ostrovem (1:4) a teď přivezl vítězství z Hvězdy Cheb (4:3). V sobotu hraje Tachov na umělé trávě SENCA Doubravka. „Chtěli jsme mít soupeře, kteří budou hrát divizi, abychom věděli, co nás může za půl roku čekat. Rád hraju v přípravě s celky z vyšších soutěží,“ prozradil zkušený kouč svoji filozofii.

Zimní příprava: Hvězda Cheb - FK Tachov (zelení) 3:4.Zdroj: Jan Vydra

Jinak se ale o divizi příliš bavit nechtěl, i když připouští, že teď už je jejich cílem. „Nesmíme nic podcenit. Ale když už jsme první, proč to vzdávat. Bylo by to hloupé. Tachov divizi vždycky hrával, ale teď chceme sázet na vlastní odchovance a kluky z blízkého okolí,“ naznačil. Na podzim si vedli jako nováček v krajském přeboru naprosto suverénně, teprve v posledním podzimním kole ztratil Tachov dva body bezbrankovou remízou ve Zruči. V polovině soutěže má na druhý Chotíkov náskok osmi bodů, dalších pět bodů ztrácí třetí Nýrsko.

„Nebudeme to mít vůbec jednoduché, soupeři už se na nás lépe nachystají,“ zůstává Pták obezřetný. „Připravujeme se tedy na to, abychom jaro zvládli co nejlépe. Máme těžký los, první tři kola hrajeme venku,“ doplňuje kouč.

Za největšího soupeře považuje právě Chotíkov, ten má dobrý tým. „A také béčko Petřína se zlepší,“ upozornil na rezervu divizního celku, která postoupit zatím nemůže. Zlobit může podle něho i Lhota.

Do jara půjdou Tachovští ve stejném složení, v němž absolvovali podzim, i když s nimi trénují mladíci, kteří by však měli jaro strávit ještě v mateřských klubech. Jinak má k dispozici kompletní kádr, po zlomenině kůstky na ruce se vrací brankář Landrgott a s úlevami trénuje zkušený Šuranský.

Další příprava fotbalistů FK Tachov

Sobota 4. února 10.00: Senco Doubravka – FK Tachov, sobota 11. února 15.00: FK Tachov – DJK Gegenbach (Německo), sobota 18. února 10.00: Tatran Chodov – FK Tachov (2. kolo poháru PKFS).

