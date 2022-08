Letní příprava: FK Tachov - TJ Jiskra Domažlice B (modří) 2:3.Zdroj: Jiří Pojar

Tachov posílil o útočníka Giuseppe Lanfranchiho a defenzivního záložníka Tomáše Vejvodu. „Potřebovali jsme koncového hráče. Lanfranchi je zkušený střelec a měl by dávat góly. Vejvoda posílí naši defenzivu,“ vysvětlil trenér.

Unikátní příloha pro fotbalové fajnšmekry. Kupte si Deník ve čtvrtek 4. srpna

To má Tachov v kádru Lukáše Hudce, který v minulé sezoně I. A třídy nastřílel 43 gólů. „Vždy je lepší, když se gólová zátěž rozloží. Navíc my jsme spoustu šancí neproměnili. V útoku hrál Patrik Sláma, který proměnil třetinu šancí. Myslím si, že Giuseppe je natolik gólový hráč, že bude schopný zvýšit naši produktivitu. Slamáčka posunu na levou stranu, protože nahoře se necítí úplně dobře, není to jeho role. Komfortněji se cítí nalevo. Giuseppe bude nahoře a všichni budou hrát to, co jim vyhovuje,“ plánuje Pták.

Letní příprava: FK Tachov - TJ Jiskra Domažlice B (modří) 2:3.Zdroj: Jiří Pojar

Třetí posilou je brankář Martin Langr, který se vrátil z plzeňského Petřína. „Je to náš odchovanec. Petr Landrgott je lehce zraněný, takže ohledně gólmanů vůbec nevím, koho dáme v prvním kole do branky,“ konstatoval trenér Jaroslav Pták.

Nýrsko v generálce remizovalo. Trenér Kalivoda chválil úroveň utkání i soupeře

Jisté je, že kvůli zranění je na půl roku ze hry ukrajinský záložník Oleksandr Khymanych. Tachov hraje v prvním kole krajského přeboru tuto sobotu od 17 hodin doma proti Radnicím, štice uplynulého ročníku krajského přeboru.

Soupiska FK Tachov - podzim 2022

Brankáři: Petr Landrgott (01), Martin Langr (03), Daniel Dvořák (02). Obránci: Roman Umanskyi (94), Zdeněk Sloup (02), Tomáš Habart (89), Jan Viterna (87), Danyil Bulaiev (97), Aleš Kořínek (03), Jaroslav Šroub (04). Záložníci: Vojtěch Mráz (02), Jakub Šuranský (88), Pavel Kořínek (98), Lukáš Hudec (88), Nieves Guilarte Dehibis Jesus (03), Oleksandr Khymanych (97), Tobias Roháč (05), Tomáš Vejvoda (95), Milan Braun (86). Útočníci: Giuseppe Lanfranchi (95), Jan Fišer (04), Patrik Sláma (97). Přišli: Langr (návrat z hostování SK Plzeň Petřín U19), Lanfranchi a Vejvoda (Baník Stříbro), Braun (Mariánské Lázně). Odešli: Hána (Sparta Dlouhý Újezd), Radek Mráz (post asistenta trenéra). Trenér: Jaroslav Pták. Asistenti trenéra: Pavel Opava, Pavel Hobza. Trenér brankářů: Vladimír Pintíř. Vedoucí mužstva: Jan Vydra.

Nepomuk byl v přípravě stoprocentní. Trenér je rád, že udržel svého kanonýra