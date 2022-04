V náročném programu, kdy Tachov hraje systémem středa-sobota, prostřídal tachovský trenér Jaroslav Pták celou pětici náhradníků. Do druhé půle poslal opory Lukáše Hudce a Pavla Kořínka. "Základní sestavu jsem volil s ohledem na nabitý program. V první půli jsme v podstatě experimentovali, ale kluci hráli výborně i úvodních pětačtyřicet minut. Mladíci drželi krok se soupeřem, vytvářeli jsme si šance, ale neproměňovali jsme je," řekl trenér Tachova Jaroslav Pták.

Pro Tachov je totiž prioritou postup z I. A třídy do krajského přeboru. "Podle toho jsme k pohárovému zápasu přistoupili. O přestávce jsem se rozhodl dát do hry opory, protože proč nezkusit zápas rozhodnout, když i s mladíky jsme hráli 0:0. A za druhou půli jsme dali čtyři góly a postoupili jsme. Mám radost z předvedeného výkonu, přece jen jsme vyhráli 4:0 nad třetím týmem krajského přeboru. Herně jsme byli jednoznačně lepší," uvedl Pták.

Tachov se vrátil na postupovou příčku do krajského přeboru

Tachovští fotbalisté předvedli, že by se v případě postupu do krajského přeboru v této soutěži neztratili. "Přípravné zápasy jsme hráli proti mužstvům Plzeňského a Karlovarského krajského přeboru a poráželi jsme je. Ale nečekal jsem, že budeme schopní porazit takhle vysoko třetí tým krajského přeboru. Nýrsko nevypadalo herně špatně, mělo výborný přechod do útoku, vysoké hráče nebezpečné při standardkách. Nýrsko má dobrý tým. Myslím si, že jsme ho zaskočili presinkem. Díval jsem se na zápas Nýrska s Vejprnicemi, které vůbec nepresovaly," tvrdil tachovský trenér.

Podle něj je presink silnou zbraní Tachova. "Máme na to typy hráčů - rychlé a dynamické. Navíc mohu vystřídat více hráčů, což je obrovská pomoc. Na druhou půli dávám většinou pět čerstvých lidí. Teď jsme v mistráku o poločasu střídali čtyři kluky," vysvětlil Jaroslav Pták.

V neděli od 16 hodin čeká tachovské fotbalisty utkání 23. kola I. A třídy na hřišti posledních Svéradic.

Tachov - Nýrsko 4:0 (0:0).

Branky: 53. Hudec, 68. Khymanych, 70. Kořínek P., 90. Habart. ŽK: 0:2. Diváci: 75.

Sestava Tachova: Landrgott - A. Kořínek (83. Roháč), Umanskyi, Sloup, Habart, Šroub, Šuranský, Nieves (46. Hudec), Fišer (P. Kořínek), Khymanych (76. Mráz), Sláma (73. Hána).

