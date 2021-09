Ve 30. minutě otevřel skóre Sláma, který nadvakrát překonal rokycanského gólmana. Tři minuty před poločasovou přestávkou si na rohový kop na přední tyč naskočil Viterna a Tachov vedl 2:0. V 64. minutě Šuranského střela skončila za zády rokycanského brankáře. Deset minut před koncem utkání vstřelil gól na konečných 4:0 Hudec, který obešel nejen soupeřovu obranu, ale i gólmana.

„Utkání se muselo divákům líbit, hrál se rychlý, technický fotbal. Hosté přijeli s defenzivnější taktikou, chtěli hrát na brejky, takže to byl chvílemi fotbal nahoru dolů. I tak bych ale řekl, že jsme měli zápas celou dobu pod kontrolou. První gól nás uklidnil, důležitý byl především ten druhý do šatny. Po přestávce jsme prostřídali, dali jsme tam kluky, co jsou buď po zranění, nebo dorostence, aby se zakomponovali do týmu, a je dobře, že to neubralo na kvalitě našeho výkonu. Vítězství si vážíme a děkujeme divákům za podporu a skvělou kulisu,“ řekl na klubovém webu trenér Tachova Jaroslav Pták.

Poločas: 2:0. Branky: 32. Sláma, 42. Viterna, 64. Šuranský, 80. Hudec. Rozhodčí: Šnajdr. ŽK: 0:2. Diváci: 101. Sestava Tachova: Landrgott (74. Dvořák) – Sloup (46. Beneš), Hána (74. Bulaiev), Viterna, Umanskyi, Mráz, Hudec, Šuranský, Sláma (65. Nieves), Kořínek, Fišer (46. Šroub). Trenér: Jaroslav Pták.