Tachov klesl na třetí nepostupové místo do vyšší soutěže. „Myslím si, že soupeři také budou prohrávat. Potřebujeme být druzí, abychom postoupili. Na první místo už asi nedosáhneme, protože Petřín Plzeň B je nejkvalitnějším mužstvem soutěže a na ně asi nemáme. Na druhé místo určitě chceme dosáhnout. Ukazuje se, že budeme muset posílit kádr, protože když nám nezahrají čtyři opory, tak ostatní jsou mladí a ještě to neumějí vzít na sebe,“ konstatoval trenér Tachova Jaroslav Pták.

Trenér Tachova se zlobil na zdržování fotbalistů Kralovic. „Jakmile vedli 1:0, tak polehávali a hráli divadlo, že jsou zranění. Prostě takový ten klasický český nešvar. Hraje se pouze s jedním balonem, který se zakopává někam do řeky a čekáte pět minut, než se rozehraje další akce. Tento styl fotbalu mně vadí a některé týmy to snad jinak ani neumí. Nicméně je naší chybou, že jsme nevyhráli. Měli jsme proměnit šance a vyhrát,“ řekl Pták.

„Ve druhém poločase jsme dostali nešťastný gól. Balon jsme si srazili do branky sami. Od té doby jsme hráli nervózně, přestali jsme kombinovat a nakopávali jsme míče. Změnil jsem rozestavení na 3-4-3, abychom hráli útočně. Zlepšili jsme se, vytvořili si šance, ale neměli jsme štěstí, protože vždy nám chyběl kousek ke vstřelení gólu. Zradila nás i nekvalita v proměňování šancí, ale to je dlouhodobá záležitost. Využijeme tři čtyři gólovky, ale z patnácti šancí, což je hrozná bilance,“ mrzelo Ptáka.

Jeden gól rozhodl o porážce fotbalistů Tachova v 11. kole I. A třídy na hřišti Kralovic. Svěřenci trenéra Jaroslava Ptáka prohráli 0:1 brankou ze 61. minuty. Gól domácích padl po centru, který si brankář Petr Landrgott srazil do branky.

