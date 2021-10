Ve druhém poločase si Tachov vytvářel další šance, ale gól přidali hosté z přízemního centru, který tečoval domácí hráč do vlastní branky. „Nechtěli jsme se s porážkou smířit a podařilo se nám snížit v 63. minutě. Hnali jsme se za vyrovnáním, vynutili jsme si výrazný tlak a gól několikrát visel na vlásku. Hosté se bránili a spoléhali na rychlé brejky. Závěr byl velmi dramatický, v době našeho vrcholícího tlaku se však zranil hostující obránce a všichni jsme se báli o Matějovo zdraví. V hektickém závěrečném tlaku jsme však z brejku inkasovali v nastaveném čase a byl konec,“ uzavřel Jaroslav Pták.

Podle Ptáka se v první půli hrál fotbal nahoru dolů, protože oba týmy myslely na útok. „Zbytečně riskantní a nepřesnou rozehrávkou jsme soupeři darovali přečíslení nad velkým vápnem a toho hosté využili gólem do šatny,“ mrzelo kouče Tachova.

Tachov s Petřínem posíleným o fotbalisty A týmu prohrál 1:3. „Proti tak silnému týmu musíte proměňovat své šance a to se nám nedařilo. Přesto jsem s výkonem našeho mladého týmu spokojen, zápas měl vynikající úroveň,“ tvrdil Pták.

Necelých pět minut před koncem šlágru 10. kola fotbalové I. A třídy mezi domácím Tachovem a Petřínem Plzeň B se odehrála nešťastná událost, která zastínila tento atraktivní duel. Petřínský fotbalista Matěj Fikrle se srazil hlavou s tachovským kapitánem Janem Viternou. Fikrleho odvezla sanitka do nemocnice, kde se podrobil vyšetření s výsledkem silného otřesu mozku.

